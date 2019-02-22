Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы: "Динамо" сыграет с "Челси"
В Швейцарии состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Среди 16 команд – и киевское "Динамо".
Соперником киевлян стало английское "Челси". Первый матч команды сыграют в Лондоне.
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Матчи состоятся 7 и 15 марта. Начало традиционно в 19:55 и 22:00. Команды, которые выпадут при жеребьевке первыми, сначала сыграют домашний матч, а потом поедут в гости.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы:
Челси – Динамо (Киев)
Айнтрахт – Интер
Динамо (Загреб) – Бенфика
Наполи – Зальцбург
Валенсия – Краснодар
Севилья – Славия
Арсенал – Ренн
Зенит – Вильярреал
Источник: 24 Канал
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