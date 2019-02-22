Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы: "Динамо" сыграет с "Челси"

В Швейцарии состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Среди 16 команд – и киевское "Динамо".

Соперником киевлян стало английское "Челси". Первый матч команды сыграют в Лондоне.

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Матчи состоятся 7 и 15 марта. Начало традиционно в 19:55 и 22:00. Команды, которые выпадут при жеребьевке первыми, сначала сыграют домашний матч, а потом поедут в гости.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы:

Челси – Динамо (Киев)

Айнтрахт – Интер

Динамо (Загреб) – Бенфика

Наполи – Зальцбург

Валенсия – Краснодар

Севилья – Славия

Арсенал – Ренн

Зенит – Вильярреал