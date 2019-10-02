Лига Европы: расписание матчей и турнирная таблица

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Лига Европы 2019/2020 – турнирная таблица, расписание ЛЕ 19/20
Лига Европы

9 сентября стартовал групповой этап Лиги Европы. Всего будет шесть туров. Две лучшие команды выйдут в раунд плей-офф. Календарь и результаты матчей, а также турнирная таблица – в материале Спорт24.

Расписание матчей 3 октября

17:50. 
Астана – Партизан

К слову: Лига чемпионов: календарь матчей и турнирная таблица

19:55. 
АЗ Алкмар – Манчестер Юнайтед
Башакшехир – Боруссия (Менхенгладбах).
Бешикташ – Вулверхэмптон
Брага – Слован (Братислава)
Вольфсберг – Рома
Александрия – Гент
Сент-Этьен – Вольфсбург
Фейенорд – Порту
Ференцварош – Лудогорец
ЦСКА (Москва) – Эспаньол
Янг Бойз – Рейнджерс

22:00.
Арсенал – Стандард
Гимарайнш – Айнтрахт (Франкфурт)
Краснодар – Хетафе
Лацио – Ренн
Лугано – Динамо (Киев)
Мальме – Копенгаген
Русенборг – ПСВ
Севилья – АПОЭЛ
Селтик – ЧФР Клуж
Спортинг – ЛАСК Линц
Трабзонспор – Базель
Ф91 Дюделанж – Карабах

Турнирная таблица Лиги Европы

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига Европы
Источник: 24 канал
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