Лига Европы: результаты всех матчей 22 августа

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Лига Европы 2019 обзор и результаты матчей 22 августа
Лига Европы: результаты всех матчей 22 августа / Фото из открытых источников

В четверг, 22-го июня, состоялись первые матчи финала квалификации Лиги Европы. Первый шаг к групповому этапу Лиги Европы сделали "Астана" и "Арарат-Армения".

Астана – БАТЭ 3:0
Голы: Томасов, 23, Логвиненко, 44, Сигурьонссон, 52 (пен.)

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Арарат-Армения – Дюделандж 2:1
Голы: Лима, 22, Антонов, 90+3 – Покар, 68

Мальме – Бней Иегуда 3:0
Голы: Розенберг, 36, Бенгтссон, 40, Левицки, 47

Судува – Ференцварош 0:0

Лудогорец – Марибор 0:0

Удаление: Хотич, 57 (Марибор)

Фейеноорд – Хапоэль (Беэр-Шева) 3:0
Голы: Ларссон, 37, Фер, 56, 78

Копенгаген – Рига 3:1
Голы: Фишер, 18, Сотириу, 62, Дарами, 90+3 – Камеш, 41

АЕК – Трабзонспор 1:3
Голы: Ливайя, 4 – Экубан, 29, 44, 70

Незабитый пенальти: Соса, 24 (Трабзонспор)

 

Легія – Рейнджерс 0:0

АЗ – Антверпен 1:1
Голы: Боаду, 82 – Батюбінсіка, 38

Вилучення: Бута, 73 (Антверпен)

Гент – Рієка 2:1
Голы: Депуатр, 57, 71 – Халіловіч, 40

ПСВ – Аполлон 3:0
Голы: Ихаттарен, 47, Гакпо, 56, Дюмфрис, 61

Страсбург – Айнтрахт 1:0
Гол: Зои, 33

Стяуа – Гимарайнш 0:0

Брага – Спартак Москва 1:0
Гол: Орта, 74

Линфилд – Карабах 3:2
Голы: Стаффорд, 40, Лавери, 45+1, 75 – Реррас, 15, Гейе, 90+2

Селтик – АИК 2:0
Голы: Форрест, 48, Эдуард, 73

Партизан – Мольде 2:1
Голы: Сума, 45+1, Тошич, 82 – Болли, 44

Слован Братислава – ПАОК 1:0
Гол: Абена, 90+4

Эспаньйол – Заря 3:1
Голы: Феррейра,58, Лопес, 79, Варгас, 81 – Кочергин, 38

Торино – Вулверхемптон 2:3
Голы: Де Сильвестри, 61, Белотти, 89 (пен.) – Бремер, 43 (авт.), Жота, 59, Хименес, 72

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига Европы
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