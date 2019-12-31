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Лига Европы назвала суперсейв вратаря "Александрии" лучшим в 2019 году – видео

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Юрий Панькив / Footboom

УЕФА отметила голкипера "Александрии" Юрия Панькива в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против "Вольфсбурга".

Ассоциация в Twitter выставила видео спасения ворот "Александрии", назвав защиту украинца "лучшим сейвом года".

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"А вы видели лучший сейв в этом сезоне?" – говорится в подписи под видео.

Стоит отметить, что в 2019 году Юрий Панькив впервые получил вызов в сборную Украины.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Лига Европы ФК Александрия
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