Вылет "Динамо" и другие результаты матчей и видео голов Лиги Европы

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Лига Европы результаты матчей 12 декабря / UEFA.com

В четверг, 12 декабря, сыграли последние матчи группового этапа Лиги Европы. Поэтому определились команды, которые сыграют в плей-офф турнира. Результаты матчей и видео голов – в материале Спорт24.

Айнтрахт Франкфурт – Гимарайнш 2:3

Голы: да Коста, 31, Камада, 38 – Рохинья, 8, Эльмусрати, 85, Эдвардс, 87

АПОЭЛ – Севилья 1:0

Гол: Савич, 61
Нереализованный пенальти: Даббур, 56 (Севилья)

Базель – Трабзонспор 2:0

Голы: Видмер, 21, Штокер, 72

Динамо – Лугано 1:1

Голы: Циганков, 90+4 – Араторе, 45

Видеообзор матча Динамо – Лугано

Карабах – Ф91 Дюделанж 1:1

Голы: Гейе, 90+1 – Бугрин, 63
Удаление: Караев, 46 (Карабах)

Копенгаген – Мальме 0:1

Гол: Папаяннопулос, 77 (авт)

ЛАСК Линц – Спортинг 3:0

Голы: Траунер, 23, Клаусс, 38 (пен), Рагуц, 90+3
Удаление: Рибейру, 35 (Спортинг)

ПСВ – Русенборг 1:1

Голы: Ихаттарен, 63 – Хелланн, 22

Ренн – Лацио 2:0

Голы: Ньянон, 31, 87

Стандард – Арсенал 2:2

Голы: Бастьен, 47, Амалла, 69 – Ляказетт, 78, Сака, 81

Видеообзор матча Стандарт – Арсенал

Хетафе – Краснодар 3:0

Голы: Карбера, 76, Мона, 78, Кенеді, 86
Удаление: Мартинович, 89 (Краснодар)

К слову:  Без Лиги чемпионов и Лиги Европы: все российские клубы вылетели из еврокубков

ЧФР Клуж – Селтик 2:0

Голы: Бурка, 49, Джокович, 70

22:00. Боруссия М. – Башакшехир

22:00. Вольфсбург – Сент-Этьен

22:00. Вулвергемптон – Бешикташ

22:00. Гент – Александрия

22:00. Эспаньйол – ЦСКА Москва

22:00. Лудогорець– Ференцварош

22:00. Манчестер Юнайтед – АЗ Алкмар

22:00. Партизан – Астана

22:00. Порту – Феенорд

22:00. Рейнджерс – Янг Бойз

22:00. Рома – Вольфсберг

22:00. Слован Братислава – Брага

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Лига Европы Футбол
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