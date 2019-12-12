Вылет "Динамо" и другие результаты матчей и видео голов Лиги Европы 23:11, 4 Читати новину українською Лига Европы результаты матчей 12 декабря / UEFA.com В четверг, 12 декабря, сыграли последние матчи группового этапа Лиги Европы. Поэтому определились команды, которые сыграют в плей-офф турнира. Результаты матчей и видео голов – в материале Спорт24. Айнтрахт Франкфурт – Гимарайнш 2:3 Голы: да Коста, 31, Камада, 38 – Рохинья, 8, Эльмусрати, 85, Эдвардс, 87 АПОЭЛ – Севилья 1:0 Гол: Савич, 61

Нереализованный пенальти: Даббур, 56 (Севилья) Базель – Трабзонспор 2:0 Голы: Видмер, 21, Штокер, 72 Динамо – Лугано 1:1 Голы: Циганков, 90+4 – Араторе, 45 Видеообзор матча Динамо – Лугано Карабах – Ф91 Дюделанж 1:1 Голы: Гейе, 90+1 – Бугрин, 63

Удаление: Караев, 46 (Карабах) Копенгаген – Мальме 0:1 Гол: Папаяннопулос, 77 (авт) ЛАСК Линц – Спортинг 3:0 Голы: Траунер, 23, Клаусс, 38 (пен), Рагуц, 90+3

Удаление: Рибейру, 35 (Спортинг) ПСВ – Русенборг 1:1 Голы: Ихаттарен, 63 – Хелланн, 22 Ренн – Лацио 2:0 Голы: Ньянон, 31, 87 Стандард – Арсенал 2:2 Голы: Бастьен, 47, Амалла, 69 – Ляказетт, 78, Сака, 81 Видеообзор матча Стандарт – Арсенал Хетафе – Краснодар 3:0 Голы: Карбера, 76, Мона, 78, Кенеді, 86

Удаление: Мартинович, 89 (Краснодар) К слову: Без Лиги чемпионов и Лиги Европы: все российские клубы вылетели из еврокубков ЧФР Клуж – Селтик 2:0 Голы: Бурка, 49, Джокович, 70 22:00. Боруссия М. – Башакшехир 22:00. Вольфсбург – Сент-Этьен 22:00. Вулвергемптон – Бешикташ 22:00. Гент – Александрия 22:00. Эспаньйол – ЦСКА Москва 22:00. Лудогорець– Ференцварош 22:00. Манчестер Юнайтед – АЗ Алкмар 22:00. Партизан – Астана 22:00. Порту – Феенорд 22:00. Рейнджерс – Янг Бойз 22:00. Рома – Вольфсберг 22:00. Слован Братислава – Брага

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