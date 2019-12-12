Вылет "Динамо" и другие результаты матчей и видео голов Лиги Европы
В четверг, 12 декабря, сыграли последние матчи группового этапа Лиги Европы. Поэтому определились команды, которые сыграют в плей-офф турнира. Результаты матчей и видео голов – в материале Спорт24.
Айнтрахт Франкфурт – Гимарайнш 2:3
Голы: да Коста, 31, Камада, 38 – Рохинья, 8, Эльмусрати, 85, Эдвардс, 87
АПОЭЛ – Севилья 1:0
Гол: Савич, 61
Нереализованный пенальти: Даббур, 56 (Севилья)
Базель – Трабзонспор 2:0
Голы: Видмер, 21, Штокер, 72
Динамо – Лугано 1:1
Голы: Циганков, 90+4 – Араторе, 45
Видеообзор матча Динамо – Лугано
Карабах – Ф91 Дюделанж 1:1
Голы: Гейе, 90+1 – Бугрин, 63
Удаление: Караев, 46 (Карабах)
Копенгаген – Мальме 0:1
Гол: Папаяннопулос, 77 (авт)
ЛАСК Линц – Спортинг 3:0
Голы: Траунер, 23, Клаусс, 38 (пен), Рагуц, 90+3
Удаление: Рибейру, 35 (Спортинг)
ПСВ – Русенборг 1:1
Голы: Ихаттарен, 63 – Хелланн, 22
Ренн – Лацио 2:0
Голы: Ньянон, 31, 87
Стандард – Арсенал 2:2
Голы: Бастьен, 47, Амалла, 69 – Ляказетт, 78, Сака, 81
Видеообзор матча Стандарт – Арсенал
Хетафе – Краснодар 3:0
Голы: Карбера, 76, Мона, 78, Кенеді, 86
Удаление: Мартинович, 89 (Краснодар)
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ЧФР Клуж – Селтик 2:0
Голы: Бурка, 49, Джокович, 70
22:00. Боруссия М. – Башакшехир
22:00. Вольфсбург – Сент-Этьен
22:00. Вулвергемптон – Бешикташ
22:00. Гент – Александрия
22:00. Эспаньйол – ЦСКА Москва
22:00. Лудогорець– Ференцварош
22:00. Манчестер Юнайтед – АЗ Алкмар
22:00. Партизан – Астана
22:00. Порту – Феенорд
22:00. Рейнджерс – Янг Бойз
22:00. Рома – Вольфсберг
22:00. Слован Братислава – Брага