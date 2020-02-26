Лигу чемпионов могут кардинально изменить: шансы для "Динамо" и "Шахтера"

С сезона 2024/25 Лига чемпионов может претерпеть кардинальные изменения. Один из предложенных вариантов может пойти на пользу киевскому "Динамо" и донецкому "Шахтеру". Но такие изменения могут заблокировать богатые клубы из Англии.

Напомним, сейчас места в Лиге чемпионов формируются благодаря клубному рейтингу ассоциаций. Коэффициенты клубов ассоциации составляются на основании результатов всех клубов ассоциации в Лиге чемпионов УЕФА и Лиге Европы УЕФА за последние пять сезонов.

Первые четыре страны делегируют сразу четыре клуба напрямую в групповой этап Лиги чемпионов.

Следующие две ассоциации – две команды в групповой этап, еще одна – в квалификационный раунд.

Ассоциации, которые разместились на 7-10 местах – по одной команде в групповой этап, еще по одной – в квалификацию.

11-15 места делегируют две команды, которые стартуют с квалификационного раунда.

Ассоциации, занимающие места с 16-го и ниже – по одной команде в квалификационный этап.

Также напрямую в группу Лиги чемпионов попадает победитель турнира прошлого сезона. А также победитель Лиги Европы.

Такой расклад не слишком нравится многим клубам в Европе, но не Испании, Англии, Германии и Италии, которые занимают первые четыре места. Поэтому Ассоциация европейских клубов совместно с УЕФА рассматривают возможность изменения турнира, начиная с сезона 2024/25. Один из вариантов изменений предложили в датском клубе "Копенгаген".

Примечательно: Лига чемпионов: календарь матчей плей-офф раунда

Что предлагает "Копенгаген"

В Лигу чемпионов будут попадать 79 клубов по итогам национальных соревнований (как есть и сейчас). Останется и распределение по количеству команд, которые будут представлять страну. Однако ни одна ассоциация не будет вправе делегировать клубу направление в групповой этап. Все команды будут получать рейтинг от 1 до 79. Он будет формироваться на основе выступлений команды в еврокубках за предыдущие 10 сезонов.

Лучшие 20 команд в этом рейтинге будут попадать в групповой турнир напрямую. Другие клубы будут пробиваться через групповой этап в зависимости от своего места в рейтинге. Первыми будут стартовать 22 клуба с самым низким рейтингом.

Что меняется

При таком подходе на первый план выйдут личные выступления клубов, а не рейтинг страны. Поэтому сильные клубы из слабых чемпионатов смогут выступать сразу на групповом этапе (или более поздних раундах квалификации). Зато клубы из топ-4, которые впервые пробьются в Лигу чемпионов, будут стартовать с первых раундов.

Например, киевское "Динамо" в этом сезоне было вынуждено пробиваться через квалификационный раунд. По новой системе киевляне были бы в числе топ-20 команд и гарантировали бы себе прямое попадание в групповой этап. Как и "Шахтер".

К слову: "Львов" попал в топ-10 самых грубых клубов в мире, УПЛ – на шестом месте среди чемпионатов

Возможный компромисс

Как уже было сказано выше, против таких изменений могут выступить клубы из Испании, Англии, Германии и Италии, которые теряют свои привилегии. Например, "Аталанта", которая в этом сезоне попала в групповой этап напрямую, была бы вынуждена выступать чуть ли не с первого квалификационного раунда. Это касается "СБ Лейпциг".

Поэтому как компромисс, эти четыре ассоциации могут сохранить за собой право делегировать направление первым двум командам из чемпионата.

Будет ли воплощен этот проект – пока неизвестно.