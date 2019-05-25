Лионель Месси третий сезон подряд и в шестой раз в карьере выиграл "Золотую бутсу"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси третий сезон подряд и в шестой раз в карьере выигрывает "Золотую бутсу" – награду лучшему бомбардиру сезона в Европе.

31-летний аргентинец, который забил 36 голов в 34 матчах Ла Лиги, третий год подряд будет признан лучшим снайпером Европы, если форвард "Сампдории" Фабио Куальярелла не забьет 11 голов в игре 38-го тура серии А с "Ювентусом".

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Второе место в рейтинге занял форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе, который не смог в последней игре сезона с "Реймсом" догнать лидера каталонцев.

Топ-13 претендентов на "Золотую бутсу" 2019 года:

1. Лионель Месси ("Барселона") – 36 голов, 72 очка;

2. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 33 гола, 66 очков;

3. Фабио Куальярелла ("Сампдория") – 26 голов, 52 очка (матч в запасе);

4. Мбайе Диану ("Галатасарай") - 30 голов, 45 очков;

5-11. Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 22 гола, 44 очка;

5-11. Роберт Левандовски ("Бавария") – 22 гола, 44 очка;

5-11. Николя Пепе ("Лилль") – 22 гола, 44 очка;

5-11. Дуван Сапата ("Аталанта") – 22 гола, 44 очка;

5-11. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал") – 22 гола, 44 очка;

5-11. Садио Мане ("Ливерпуль") - 22 гола, 44 очка;

5-11. Кшиштоф Пионтек ("Милан") – 22 гола, 44 очка;

12-13. Криштиану Роналду ("Ювентус") – 21 гол, 42 очка;

12-13. Душан Тадич ("Аякс") – 28 голов, 42 очка.

К слову, "Золотая бутса" вручается лучшему снайперу Европы с 1968 года. Месси является рекордсменом в истории приза. Следом за ним идет форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. Португалец выигрывал почетный трофей четыре раза.

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