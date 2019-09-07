Украина разгромила Литву в матче квалификации Евро-2020

Сборная Украины в матче против Литвы одержала более чем уверенную победу. Теперь украинцы являются главными фаворитами группы B и имеют шансы выйти на Евро-2020 с первого места.

Литва – Украина 0:3

Голы: Зинченко, 7, Марлос, 28, Малиновский, 62

Видео голов: Зинченко и Марлос забивают за украинцев, Малиновский оформляет разгром

Чем удивил Шевченко

Андрей Шевченко несколько удивил стартовым составом. В запасе остались Коноплянка и Караваев. Последний проиграл позицию на поле Болбату. А Евгений впервые не вышел в стартовом составе с июня 2017 года. Между тем Ярмоленко вышел впервые с июня 2018 года. Остальная часть состава была довольно прогнозируемой.

Активное начало матча

Литовцы создали момент уже на первой минуте встречи. Им удалось дойти до штрафной. И только Миколенко в подкате сумел выбить мяч.

В это время украинцы привыкали к искусственному газону стадиона в Литве. Привыкли довольно быстро – уже на 7-й минуте украинцы вышли вперед. Марлос отдал пас в штрафную. Адресат – Зинченко. При том, что там был и Яремчук, но нападающий находился в офсайде. В отличие от него, Зинченко в офсайде не был. Поэтому приняв мяч, оказался перед вратарем, пробив мимо него.

Литовцы долго спорили, что там был офсайд, но повтор четко показал, что Зинченко "выдержал линию".

Сдерживание соперника

После этого мяч перешел под контроль украинцев. Зато литовцы окопались на своей половине поля и только на контратаках угрожали воротам украинцев. Но забросы со своей половины поля с надеждой на то, что кто-то впереди зацепится за мяч, ни к чему не приводили. Пробивал Черных, но удачно в подкате сыграл Матвиенко. Жулпа не сумел убежать от Кривцова.

Читайте также: Шевченко: Наверное, сегодня более важно, чем матч с Литвой – освобождение украинских пленных

Первый гол Марлоса

А вот украинцы все-таки сумели забить второй гол. Марлос отобрал мяч у соперника и направился к штрафной. Яремчук пытался оттянуть на себя внимание защитников, в то время как партнер нашел возможность для удара и пробил точно в угол ворот. Это первый его гол за сборную Украины.

До конца первого тайма счет мог стать разгромным – моменты отличиться имели Яремчук и Малиновский. Последний опасно пробивал со штрафного. Но вратарь корпусом отбил мощный удар.

Второй тайм и гол Малиновского

Второй тайм украинцы провели, полностью контролируя игру. Старался Ярмоленко, но забить ему так и не удалось. Зато таки забил Малиновский. Руслан отличился мощным ударом. Мяч под удар ему сбросил Яремчук. После этого нападавший ушел с поля, уступив место Мораесу.

До конца тайма команды еще обменялись несколькими моментами, но голов зрители на трибунах так и не увидели. Так что украинцы довольно уверенно победили и закрепились на первом месте в группе B. Команда еще на шаг приблизилась к выходу на Евро-2020.

Видеообзор матча Литва – Украина

Поддержка трибун

Стоит отметить, что на стадионе в Вильнюсе, который способен вместить лишь пять тысяч зрителей, было около тысячи украинцев. Они активно поддерживали сборную. Поэтому "сине-желтые" в этом матче вполне могли чувствовать себя как на домашнем матче.

К слову: Как болельщики поддерживали сборную Украины в Литве, а футболисты их поблагодарили: фото и видео

Сборная Украины побеждает и закрепляется на первом месте в группе B. Шансы украинцев выйти на Евро-2020 достаточно высоки.