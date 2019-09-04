Литва – Украина: прогноз букмекеров на матч Евро-2020

Сборная Украины по футболу 7-го сентября в Вильнюсе проведет очередной матч квалификации чемпионата Европы. "Сине-желтые" на выезде померяются силами с Литвой. Букмекеры оценили, кто имеет больше шансов одержать победу.

Литва – Украина: прогноз

Сборная Украины очень удачно начала отборочный этап: в четырех матчах подопечные Андрея Шевченко набрали 10 очков и единолично возглавляют группу B. Победы в двух следующих матчах против Литвы могут позволить Украине досрочно выйти на чемпионат Европы.

В свою очередь крайне неудачно выступает в отборе сборная Литвы. Команда Вальдаса Урбонаса в матчах с Люксембургом набрала одно очко. В Белграде литовцы разгромно уступили Сербии.

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Прогноз Фаворит Спорт

Сборные Украины и Литвы провели между собой четыре поединка в рамках отборочных циклов чемпионатов Европы. Команды одержали по две победы. В Литве Украине удалось выиграть однажды. Коэффициент на то, что "сине-желтые" смогут одержать победу – 1,28.

Литва выглядит абсолютным аутсайдером в поединке. Победу хозяев поля специалисты оценивают коэффициентом 13,25. Куда больше шансов у хозяев поля вырвать ничью. Коэффициент на то, что команды разделят очки – 5,25.

Прогноз Pari Match

В 1995 году Украина отпраздновала победу в Вильнюсе со счетом 3:1. Победу сборной Украина в Вильнюсе и ТБ 2,5 эксперты оценили коэффициентом 2,39. Коэффициент на то, что Украина не проигрывает Литве и ТМ 2,5 – 1,86.

Последняя официальная игра между командами состоялась в Литве в 2007 году. Хозяева победили минимально. Эксперты оценили успех Литвы в один мяч коэффициентом 10,5. Если Литва победит и ТМ 2,5 – 15,5.

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Прогноз 1xbet

По мнению букмекеров, больше всего шансов забить гол в противостоянии имеет Жуниор Мораес. Коэффициент на гол бразильского украинца в любое время матча 1,8. Возвращается к сборной Украины Андрей Ярмоленко. Его гол в поединке оценен коэффициентом 2,1.

У сборной Литвы, по мнению специалистов, больше всего шансов забить гол имеет капитан Федор Черных. Его мяч в любое время игры оценен коэффициентом 6,5. Коэффициент на гол Каролиса Лаукземиса – 9.

Матч между сборными Литвы и Украины состоится в субботу, 7-го сентября, в Вильнюсе. Начало игры – в 19:00. Результат матча читайте на сайте Спорт24.