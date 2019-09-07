Литва – Украина: онлайн трансляция матча отбора Евро-2020

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Литва – Украина: смотреть онлайн матч 7 сентября 2019 – Евро 2020
Литва – Украина онлайн / УАФ

Сборная Украины играет матч квалификации Евро-2020 против сборной Литвы. Матч в Вильнюсе начнется в 19:00. Текстовая онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

Для сборной Украины это будет пятый матч квалификации. В трех из них украинцы выиграли, еще один – с португальцами на выезде – сыграли вничью. Поэтому именно "сине-желтые" являются лидерами группы B, а на Евро-2020 выходят две первые команды.

К слову: Литва – Украина: прогноз букмекеров на матч Евро-2020

Матч Литва – Украина начнется в 19:00. В Украине его покажут сразу два телеканала – ТРК "Украина" и "Футбол 1".

Онлайн-трансляция матча Литва – Украина

 

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Литва – Украина Сборная Украины по футболу Футбол Евро-2020
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