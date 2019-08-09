Ливерпуль – Норвич: эксперты назвали фаворита матча

"Ливерпуль" начинает очередной поход за титулом. В стартовом туре премьер-лиги команда Юргена Кльоппа проэкзаменует новичка элитного английского дивизиона "Норвич".

Эксперты считают мерсисайцев безоговорочными фаворитами матча.

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• 1,151 – коэффициент на победу "Ливерпуля".

• 20 – коэффициент поражение хозяев будет настоящей сенсацией

• 9,6 – коэффициент на ничью.



Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Норвич"

Наиболее вероятным счетом игры, по мнению футбольных специалистов, будет победа "Ливерпуля" со счетом 2:0. Коэффициент на такой результат – 6,1.



Прогноз на количество забитых голов

Как завершится дебютный матч в новом сезоне английской премьер-лиги узнаем 9 августа. Поединок начнется в 22:00 по Киеву.