Ливерпуль – Арсенал: где смотреть онлайн матч чемпионата Англии

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Ливерпуль – Арсенал: где смотреть онлайн матч 24 августа 2019 – УПЛ

В матче третьего тура АПЛ "Ливерпуль" на своем поле примет лондонский "Арсенал". Матч можно будет посмотреть и в Украине онлайн.

К слову: Ливерпуль – Арсенал: прогноз букмекеров на матч чемпионата Англии

Разрешение на показ матчей английской премьер-лиги в Украине имеет только канал Setanta. Поэтому посмотреть игру можно будет только онлайн на тех сервисах, которые транслируют этот телеканал онлайн. Это Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

О включении Setanta Sports в свои пакеты на данный момент сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса ). Также канал доступен и для пользователей Xtra TV.

Матч "Ливерпуль" – "Арсенал" состоится в субботу, 24 августа. Начало в 19:30. Обзор матча – на сайте Спорт24.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Ливерпуль Арсенал
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