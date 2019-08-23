Ливерпуль – Арсенал: прогноз букмекеров на матч чемпионата Англии

Третий тур АПЛ подарит противостояние "Ливерпуля" и "Арсенала". Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу в этом матче

Ливерпуль – Арсенал: прогноз

"Ливерпуль" и "Арсенал" – единственные команды, которые не теряли очки в чемпионате Англии в этом сезоне. У обеих команд – по две победы в двух стартовых турах. Поэтому после этого матча кто-то из них испытывает первую потерю. Или обе, если команды сыграют вничью.

Но такой итог матча маловероятен. Да, у "Ливерпуля" есть значительная потеря – вратарь Аллисон до сих пор находится в лазарете команды. Но Адриан восстановился от повреждения и готов сыграть.

Стоит увидеть: Вратарь "Ливерпуля" пропустил курьезный гол, отдав пас на соперника

Что касается "Арсенала", то у них так и не определена ситуация с Месутом Озилом и Сеадом Колашинацом, на которых было совершено разбойное нападение. Игроки не сыграли в предыдущих матчах, и их участие в игре против "Ливерпуля" тоже под вопросом.

Поэтому именно "Ливерпуль" является фаворитом этого матча. Такое мнение и у букмекеров. Коэффициенты на этот матч колеблются в районе 1,50 на победу "Ливерпуля" и 6,00-6,50 на победу "пушкарей".

Прогноз Marathon bet

Их эксперты оценили победу "Ливерпуля" коэффициентом 1,49. Зато на победу "Арсенала" показатель составляет 6,60. Ничья в матче – 5.00.

"Относительно авторов голов, то "Арсеналу" стоит опасаться сразу четырех игроков, коэффициент на гол которых в этом матче меньше трех – Салаха (2,00), Мане (2,20), Фирмино (2,25) и Ориги (2,30). Больше всего шансов забить гол у "канониров" – в Обамеянга – 3,00 на его точный удар в матче.

Прогноз Favorit

В них победа "Ливерпуля" получила коэффициент 1,50. 6,25 принимают на победу "Арсенала". Ничья – 4,75.

В матче ожидается 3 и более голов. Да, коэффициент на ставку "тотал матча больше 3,0" – 1,64, в то время как "тотал матча меньше 3,0" – 2,17.

Прогноз Parimatch

Те же 6,50 принимают на победу "Арсенала" и здесь. Победа хозяев "Энфилд Роуд" – 1,48. Ничья – 4,90.

Относительно голов, то ожидается, что "Ливерпуль" сумеет отличиться дважды-трижды. Ставка "тотал больше 2,5 Ливерпуль" – 2,23, в то время как "тотал меньше 2,5 Ливерпуль" – 1,66.

Матч "Ливерпуль" – "Арсенал" состоится в субботу, 24 августа. Начало в 19:30. Обзор матча – на сайте Спорт24.