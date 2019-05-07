Ливерпуль – Барселона: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

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Ливерпуль - Барселона где смотреть онлайн 07.05.2019 - 1/2 Лига чемпионов
Ливерпуль – Барселона: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов / twitter.com/fcbarcelona

Английский "Ливерпуль" и каталонская "Барселона" сыграют в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. После поражения на выезде англичане попытаются отыграться. Посмотреть ожесточенный поединок в Украине можно онлайн и по телевидению.

Матч "Ливерпуль" – "Барселона" украинским телезрителям покажет канал "Футбол 1". Начало трансляции в 21:50, сам матч начнется в 22:00.

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Поединку полуфинала Лиги чемпионов будет предшествовать программа "Ночь Лиги чемпионов", в которой приглашенные гости оценят шансы команд на победу. Начало программы на канале "Футбол 1", в 21:15.

Смотреть матч "Ливерпуль" – "Барселона" можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv или на сайте канала "Футбол 1/2". Однако для просмотра видео следует зарегистрироваться. Кроме того, просмотр платный – 89 гривен за месячный абонемент.

Видео голов и обзор матча "Ливерпуль" – "Барселона" – на сайте Спорт24 по окончанию игры. В первом матче на стадионе "Камп Ноу" "Ливерпуль" проиграл со счетом 3:0.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Барселона ФК Ливерпуль Лига чемпионов
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