"Ливерпуль" и "Бавария" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов: видео

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Ливерпуль – Бавария: видео голов, обзор матча Лиги чемпионов
Ливерпуль – Бавария результат и обзор

В первом матче между "Ливерпулем" и "Баварией" на "Энфилд Роуд" зрители забитых голов так и не увидели. Хотя моменты были у обеих команд. Поэтому определение команды, которая выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов команды отложили на 13 марта, когда сыграют в Мюнхене.

Ливерпуль – Бавария 0:0

В этом матче "Ливерпуль" не мог рассчитывать на одного из своих лидеров – центральный защитник Вирджил Ван Дейк пропускал игру из-за дисквалификации. Зато перед матчем он передал время на 100 тысяч евро для Международного комитета Красного креста.

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Уже на 12 минуте команды обменялись острыми моментами. Сначала на удар решился Салах. Ответил ему своим опасным ударом Левандовски.

Впоследствии размен моментами произошел после удара Мане у одных ворот и Комана – у противоположных. При этом игроки "Баварии" воспользовались ошибкой защитников "мерсисайдцев" и их вратаря Аллисона.

О том, как Мане не забил на 32-й минуте матча, остается только догадываться. После удара Кейта мяч рикошетом от Зюле попал в игрока "Ливерпуля" (он избежал офсайда). Все, что оставалось Мане – попасть в ворота мимо голкипера. Но с этим делом он не справился, пробив мимо створ ворот.

Стоит добавить, что в этом эпизоде мяч попал в руку Зюле, когда он находился в штрафной площадке своей команды. Но на пенальти этот момент вряд ли тянул, ведь защитник не намеренно играл рукой в мяч

Тот же Мане впоследствии мог открыть счет ударом через себя. Но мяч пролетел далеко от ворот. В целом больше всего опасностей в первом тайме воротам "Баварии" шло именно от Мане. На этом острота моментов первого тайма закончилась.

Видео моментов первого тайма матча Ливерпуль – Бавария

 

 

Во втором тайме игроки "Баварии" чуть не помогли забить гол в собственные ворота. Быстрая атака хозяев поля закончилась тем, что Зюле пытался выбить мяч из под ног соперника. Зато попал ему в грудь, после чего мяч пролетел мимо Нойера (но не в ворота). Салах, который первым подхватил мяч, не сумел его как следует обработать. В противном случае был бы опасный удар, который мог закончиться голом.

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В целом немецкая команда пыталась играть безопасно вблизи собственных ворот. Но и у них возникали проблемы. Особенно когда Александер-Арнольд продемонстрировал дриблинг, обойдя нескольких соперников и войдя в штрафную. Но защита мюнхенцев успела исправиться, не дав ему пробить как следует.

В "Баварии" наибольшее желание забить было у Гнарби и Родригеса. Но без опасностей для Аллисона. Хотя и Нойеру у противоположных ворот не приходилось часто вступать в игру в этот отрезок матча.

На 84-й минуте хорошую возможность упустил Матип. Защитнику не удался удар издали – мяч слетел с ноги во время удара. А уже после этого схватить за голову болельщиков "Ливерпуля" заставил тот же Мане – его удар головой в падении после навеса Робертсона Нойер перевел на угловой. Мяч летел в нижний угол ворот. Вряд ли он попал бы в створ ворот, но голкипер "Баварии" не стал рисковать, продемонстрировав великолепную реакцию.

До конца матча команды так и не забили голов. Поэтому нулевая ничья, которая оставляет обоим клубам шанс на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Все определится 13 марта на "Альянс Арене" в Мюнхене.

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Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов Бавария ФК Ливерпуль
Источник: 24 Канал
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