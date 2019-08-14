"Ливерпуль" сравнял счет в матче против "Челси" за Суперкубок УЕФА видео

В матче между "Ливерпулем" и "Челси" за Суперкубок УЕФА был открыт счет в первом тайме. На 36 минуте матча в составе "Челси" отличился француз Оливье Жиру. Однако после перерыва "красные" сравняли счет.

Ливерпуль – Челси 0:1

Гол: Жиру, 36

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Активность "Челси" в середине тайма принесла дивиденды. Канте подхватил мяч в центре поля и тут же отпасовал на новичка команды Пулишича. Американец протянул мяч почти до владений "Ливерпуля" и отдал отличный разрезной пас на одинокого Жира.

Оливье сумел избежать офсайда, поскольку линию не сдержал Вирджил Ван Дайк. С острого угла Жиру спокойно подготовил удар и легко переиграл Адриана – 1:0.

Видео гола Жиру

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе победителей последнего розыгрыша Лиги Европы.

Второй тайм "Ливерпуль" начал в несколько ином составе. Окслейда-Чемберлена, пропустившего прошлый сезон из-за травмы, заменил Роберто Фирмино. Следовательно, трио в нападении "Ливерпуля" приобрело привычный вид Мане-Салах-Фирмино.

Юрген Клопп что-то чувствовал когда отпускал Фирмино. Фабинью отдал замечательную передачу на Роберто, бразилец, находясь в штрафной, отдал пас на Мане. Садьо со второй попытки переиграл Кепу и сравнял счет.

Видео гола Мане