"Ливерпуль" и "Милан" сыграли в матче легенд: видео

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"Ливерпуль" и "Милан" сыграли в матче легенд: видео

Паузу на матче национальных сборных английский "Ливерпуль" занял матчем против "Милана". Но на этот раз играли не нынешние игроки команд, а их легендарные предшественники. Часть из них – участники известных стамбульского и афинского финалов Лиги чемпионов.

Ливерпуль – Милан 3:2
Голы: Фаулер, 25, Сиссе, 51, Джеррард, 80 – Пирло, 61, Панкаро, 78

За легенды "Ливерпуля" сыграли Стивен Джеррард, Джейми Каррагер, Дирк Кейт, Робби Фаулер и другие. Звезд "Милана" представляли Дида, Алессандро Костакурта, Дженаро Гаттузо, Кака, Руи Кошта, Паоло Мальдини, Филиппо Индзаги, Андреа Пирло, Каха Каладзе.

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Матч на "Энфилд Роуд" был благотворительный и закончился победой "Ливерпуля". Победный гол забил Джеррард на 80-й минуте.

 

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Теги: Спорт Футбол ФК Милан ФК Ливерпуль
Источник: 24 Канал
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