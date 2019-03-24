"Ливерпуль" и "Милан" сыграли в матче легенд: видео

Паузу на матче национальных сборных английский "Ливерпуль" занял матчем против "Милана". Но на этот раз играли не нынешние игроки команд, а их легендарные предшественники. Часть из них – участники известных стамбульского и афинского финалов Лиги чемпионов.

Ливерпуль – Милан 3:2

Голы: Фаулер, 25, Сиссе, 51, Джеррард, 80 – Пирло, 61, Панкаро, 78 За легенды "Ливерпуля" сыграли Стивен Джеррард, Джейми Каррагер, Дирк Кейт, Робби Фаулер и другие. Звезд "Милана" представляли Дида, Алессандро Костакурта, Дженаро Гаттузо, Кака, Руи Кошта, Паоло Мальдини, Филиппо Индзаги, Андреа Пирло, Каха Каладзе. Читайте также: Принципиальный матч "Металлист 1925" – "Днепр-1" собрал более 22 тысяч зрителей на трибунах: видео Матч на "Энфилд Роуд" был благотворительный и закончился победой "Ливерпуля". Победный гол забил Джеррард на 80-й минуте.