Ливерпуль – Лестер: онлайн-трансляция матча чемпионата Англии

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Ливерпуль – Лестер: смотреть онлайн матч 5 октября 2019 – чемпионат Англии
Ливерпуль – Лестер онлайн трансляция матча чемпионата Англии

"Ливерпуль" после матча Лиги чемпионов сыграет в чемпионате Англии. В гости к "красным" приедет "Лестер". Онлайн-трансляция матча – на сайте Спорт24.

Напомним, "Ливерпуль" идет без поражений в чемпионате – шесть побед в шести матчах. "Лестер" имеет лишь одно поражение и сейчас идет на третьем месте в АПЛ.

К слову: "Ливерпуль" с большим трудом победил "Зальцбург" в матче с 7 голами: видео

Трансляция матча "Ливерпуль" – "Лестер" доступна для всех пользователей с "Оптимальной" и "Максимальной" подпиской от Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн", которой они могут воспользоваться, не покидая сайт Спорт24.

Матч "Ливерпуль" – "Лестер" состоится в субботу, 5 октября. Начало матча в 17:00

Онлайн-трансляция матча Ливерпуль – Лестер

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта ФК Ливерпуль
Источник: 24 канал
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