Ливерпуль – Лестер: онлайн-трансляция матча чемпионата Англии

"Ливерпуль" после матча Лиги чемпионов сыграет в чемпионате Англии. В гости к "красным" приедет "Лестер". Онлайн-трансляция матча – на сайте Спорт24.

Напомним, "Ливерпуль" идет без поражений в чемпионате – шесть побед в шести матчах. "Лестер" имеет лишь одно поражение и сейчас идет на третьем месте в АПЛ.

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Матч "Ливерпуль" – "Лестер" состоится в субботу, 5 октября. Начало матча в 17:00

Онлайн-трансляция матча Ливерпуль – Лестер