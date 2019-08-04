Зинченко выиграл первый трофей в новом сезоне с "Манчестер Сити", обыграв "Ливерпуль": видео

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Ливерпуль – Манчестер Сити: обзор и счет матча 4 августа 2019 ▷ Суперкубок Англии
Ливерпуль – Манчестер Сити: результат матча

В Англии стартовал новый сезон. В матче за Суперкубок сошлись две лучшие команды – "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". За "горожан" сыграл украинец Александр Зинченко. Он реализовал послематчевый пенальти и выиграл трофей.

Ливерпуль – Манчестер Сити 1: 1 (4:5 по пенальти)
Голы: Матип, 77 – Стерлинг, 12

Матч для "Манчестер Сити" начался не лучшим образом. В начале встречи травмировался Сане, которого хочет приобрести "Бавария". Но тогда же "МанСити" и вышел вперед. Не обошлось и без Зинченко в этом эпизоде. Он выиграл борьбу у Салаха и продолжил атаку своей команды. После этого Давид Сильва перебросил мяч на Стерлинга, и тот открыл счет во встрече.

Видео гола Стерлинга

После этого команды продолжили играть на встречных курсах. Стоит отметить Салаха, который создал немало неприятностей Зинченко. Но забить египтянин так и не сумел.

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Зато в начале второго тайма обе команды проверили рамки ворот на прочность – стерлинг попал в штангу, а Ван Дейк – в перекладину.

Тот же Стерлинг выходил один на один на ворота Аллисона, но упустил возможность, очень долго решая, что делать с мячом.

А "Ливерпуль" забил. После подачи со штрафного Ван Дейк сбросил мяч на Матипа, и защитник отправил мяч в ворота.

Видео гола Матипа

"Ливерпуль" мог вырвать победу за минуту до конца основного времени. Все тот же Салах ворвался в штрафную, и перебрасывал вратаря. И Уолкер в падении выбил мяч почти с линии ворот.

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Учитывая, что матч закончился вничью, то команды сразу перешли к серии послематчевых пенальти. Решающим стал второй удар – Вейналдум не сумел переиграть Браво. Четвертым по "МанСити" пробивал Зинченко. Аллисон сумел отбить его, но удар был настолько мощный, что мяч под его рукой таки залетел в ворота.

"Манчестер Сити" с Зинченко стартует с победы в новом сезоне.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Манчестер Сити Александр Зинченко ФК Ливерпуль
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