Ливерпуль – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча чемпионата Англии

В воскресенье, 10 ноября, "Ливерпуль" на своем поле принимает "Манчестер Сити" Онлайн-трансляция матча – на сайте Спорт24.

"Ливерпуль" идет на первом месте в чемпионате Англии. "Манчестер Сити" – его главный преследователь. Именно эти команды в прошлом сезоне и разыграли чемпионство. Повезло "горожанам". Поэтому "красные" стремятся к реваншу. И победа в этом матче с возможностью оторваться от соперника – хорошая возможность.

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Пока "Ливерпуль" в этом сезоне без поражений, лишь один раз сыграл вничью. Команда опережает "Мансити" на шесть очков. Поэтому в случае победы эта разница вырастет до 9 очков.

При этом если "Манчестер Сити" проиграет, то команда опустится сразу на четвертое место. "Лестер" и "Челси" уже сыграли свои матчи в этом туре и победили. Поэтому они пока опережают "горожан" на одно набранное очко и отстают на пять от "Ливерпуля".

Матч "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" состоится в воскресенье, 10 ноября. Начало матча в 18:30.

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Онлайн-трансляция матча Ливерпуль – Манчестер Сити