Ливерпуль – Наполи: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

27 ноября "Ливерпуль" примет "Наполи" в рамках 5 тура группового этапа Лиги чемпионов. Посмотреть поединок в Украине можно онлайн и по телевидению.

Матчи Лиги чемпионов в Украине транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". На канале "Футбол 2" в 21:50 начнется "Лига чемпионов ONLINE", в рамках которой будут показаны лучшие моменты всех матчей 5 тура.

Читайте также: Ливерпуль – Наполи: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Смотреть онлайн матч "Ливерпуль" – "Наполи" можно на сайте Oll.tv. И напомним, что доступ к трансляции требует регистрации и платный.

Доступ к каналам "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) стоит 109 гривен в месяц. За 139 гривен в месяц можно оформить подписку "Суперспорт", куда входят оба канала "Футбол" и Setanta.

Смотреть матч "Ливерпуль" – "Наполи" можно и в разделе "Кинотеатр" (пакет "Футбол") мобильного приложения TV+ от оператора lifecell. При этом трафик при просмотре видео бесплатный. Подсоединить пакет "Football 7" можно за 18 гривен на 7 дней.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Наполи" читайте на сайте Спорт24.