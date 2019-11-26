Ливерпуль – Наполи прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

В среду, 27 ноября, состоится еще один центральный матч 5 тура Лиги чемпионов. Английский "Ливерпуль" на "Энфилде" примет итальянский "Наполи". В первом туре неаполитанцы победили "мерсисайдцев", поэтому "красные" попытаются взять реванш.

Ліверпуль – Наполи: прогноз

Сейчас в группе E лидирует именно "Ливерпуль", который набрал 9 очков. "Наполи" проигрывает "мерсисайдцам" всего один балл. В очном противостоянии команды могут определить, кто выиграет группу и выйдет в плей-офф.

В Неаполе итальянский клуб сумел одержать убедительную победу со счетом 2:0. Очевидно, что ребята Юргена Клоппа попытаются взять реванш и порадовать своих болельщиков.

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Прогноз Фаворит Спорт

На бумаге действующий победитель Лиги чемпионов является фаворитом поединка. Победу "Ливерпуля" специалисты оценили коэффициентом 1,40. Коэффициент на то, что "красные" победят с разницей в 2 гола – 4,10.

Победу подопечных Карло Анчелотти эксперты "Фаворит Спорт" оценили коэффициентом 7,50. Если поединок завершится ничьей - 4,90. Победу итальянцев с разницей в 1 мяч букмекеры оценили коэффициентом 8,10.

Прогноз Pari Match

"Ливерпуль" и "Наполи" встречаются на групповом этапе Лиги чемпионов уже второй сезон подряд. В прошлом розыгрыше команды обменялись победами с одинаковым счетом 1:0.

Победу команды Юргена Клоппа со счетом 1:0 эксперты Pari Match оценили коэффициентом 8,90. Если же "мерсисайдцы" выиграют с разницей в один мяч – 3,80.

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Если же "Наполи" сумеет переиграть "Ливерпуль" со счетом 0:1 – коэффициент 21. Победа неаполитанцев с разницей в один мяч – 8,10.

Прогноз 1xbet

Лучшим бомбардиром "Ливерпуля" и "Наполи" в Лиге чемпионов является Мохаммед Салах и Дрис Мертенс соответственно. Оба забили по три гола, а Мартинес отличился в первой встрече клубов.

Гол египтянина в ворота "Наполи" оценен специалистами 1xbet коэффициентом 1,95. Если же Мартинес снова отметится в воротах "Ливерпуля" – коэффициент 3,8.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Наполи" читайте на сайте Спорт24.