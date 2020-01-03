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"Ливерпуль" обыграл "Шеффилд": клуб год не проигрывает в АПЛ и приблизился к уникальному рекорду

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"Ливерпуль" не проигрывает в АПЛ календарный год / twitter.com/LFC

"Ливерпуль" победил "Шеффилд Юнайтед" 2:0 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии. Команда год не проигрывает в чемпионате и имеет уникальную серию.

Победу "Ливерпулю" принесли удары Салаха на 4-й минуте и Мане на 64-й минуте.

Видеообзор матча Ливерпуль – Шеффилд

"У "Ливерпуля" год без поражений – последний раз клуб проигрывал 3 января 2019 года в выездном матче против "Манчестер Сити" 1:2.

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"Ливерпуль" не проигрывает 37 матчей в чемпионате Англии: 32 победы, 5 ничьих. Отобрать очки смогли только "Манчестер Юнайтед" (дважды), "Лестер", "Вест Хэм" и "Эвертон".

Только в трех английских команд беспроигрышная серия была длиннее: "Челси" 2004-05 (40 игр), "Ноттингем Форрест" 1977-78 (42) и "Арсенал" 2003-04 (49). Так что до рекорда "мерсисайдцам" осталось 12 матчей.

"Ливерпуль" не проигрывает на домашнем стадионе "Энфилд" в чемпионате 51 матч подряд – с апреля 2017 года. Тогда "Кристалл Пэлас" был сильнее 1:2. У "Ювентуса" 29 домашних матчей без поражений, у "Барселоны" – 21, у "Лилля" – 14. Среди топ-5 лиг дольше всех не проигрывал "Милан": 58 игорь с 1991 по 1993 год.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Ливерпуль
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