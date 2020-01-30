"Ливерпуль" одолел команду Ярмоленко и установил очередной рекорд – видео
29 января "Ливерпуль" сыграл перенесенный матч 18 тура чемпионата Англии. "Мерсисайдцы" одолели "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко.
Вест Хэм – Ливерпуль 0:2
Голы: Салах, 35 (пен), Окслейд-Чемберлен, 52
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"Ливерпулю" хватило двух голов, чтобы одержать 23-ю победу в 24-х матчах чемпионата Англии.
В первом тайме с пенальти отличился Мохамед Салах. Сразу после перерыва преимущество "красных" удвоил Алекс Окслейд-Чемберлен.
Украинец Андрей Ярмоленко из-за травмы пропустил матч.
Вест Хэм – Ливерпуль видеообзор матча
Новый рекорд "Ливерпуля"
- Команда Юргена Клоппа в нынешнем сезоне как минимум по разу победила всех соперников по чемпионату.
- Подобное достижение покорилось "Ливерпулю" впервые за все время выступления в высшем английском дивизионе.
- Ранее "Ливерпуль" стал первой командой в истории топ-5 лиг Европы, которой удалось выиграть 20 из 21 стартового матча чемпионата.
- "Мерсисайдцы" набрали 61 очко за 21 матч, что также является лучшим результатом за один сезон в топ-5 лигах Европы.
- Сейчас "Ливерпуль" обновляет эти рекорды.
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