"Ливерпуль" одолел команду Ярмоленко и установил очередной рекорд – видео

29 января "Ливерпуль" сыграл перенесенный матч 18 тура чемпионата Англии. "Мерсисайдцы" одолели "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко.

Вест Хэм – Ливерпуль 0:2

Голы: Салах, 35 (пен), Окслейд-Чемберлен, 52

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"Ливерпулю" хватило двух голов, чтобы одержать 23-ю победу в 24-х матчах чемпионата Англии.

В первом тайме с пенальти отличился Мохамед Салах. Сразу после перерыва преимущество "красных" удвоил Алекс Окслейд-Чемберлен.

Украинец Андрей Ярмоленко из-за травмы пропустил матч.

Вест Хэм – Ливерпуль видеообзор матча

Новый рекорд "Ливерпуля"