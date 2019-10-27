Ливерпуль – Тоттенхэм: онлайн-трансляция матча чемпионата Англии

Центральный матч 10-го тура АПЛ – игра между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом". Их противостояние состоится в воскресенье, 27 октября. Начало в 18:30. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

Читайте также: Ливерпуль – Тоттенхэм: прогноз букмекеров на матч чемпионата Англии

"Ливерпуль" в случае победы может продолжить свою серию без поражений в чемпионате Англии. В этом сезоне в АПЛ команда только один раз сыграла вничью – в предыдущем туре в матче против "Манчестер Юнайтед".

Зато "Тоттенхэм" играют не слишком удачно в этом сезоне – за девять туров по три победы, ничьи и поражения. Поэтому команда пока в середине турнирной таблицы, а отставание от первого "Ливерпуля" составляет уже 13 очков.

Трансляция матча "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" доступна для всех пользователей "Оптимальной" и "Максимальной" подписки Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн", которой они могут воспользоваться, не оставляя сайт Спорт24.

Онлайн-трансляция матча Ливерпуль – Тоттенхэм

Читайте також: Ліверпуль – Тоттенхем: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Англії

"Ліверпуль" у випадку перемоги може продовжити свою серію без поразок у чемпіонаті Англії. У цьому сезоні в АПЛ команда лише один раз зіграла внічию – у попередньому турі в матчі проти "Манчестер Юнайтед".

Натомість "Тоттенхем" грають не надто вдало у цьому сезоні – за дев'ять турів по три перемоги, нічиї та поразки. Тож команда поки у середині турнірної таблиці, а відставання від першого "Ліверпуля" складає вже 13 очок.

Трансляція матчу "Ліверпуль" – "Тоттенхем" доступна для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн", якою вони можуть скористатися, не залишаючи сайт Спорт24.

Онлайн-трансляція матчу Ліверпуль – Тоттенхем