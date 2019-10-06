"Ливерпуль" выиграл 17 матчей АПЛ подряд и приблизился к уникальному рекорду

В субботу, 5 октября, "Ливерпуль" обыграл "Лестер" в матче 8-го тура чемпионата Англии (2:1).

Для команды Юргена Клоппа эта победа стала 8-й подряд на старте сезона в АПЛ, а в целом серия "красных" в чемпионате составляет 17 побед подряд.

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По продолжительности победной серии в топ-5 лиг Европы "Ливерпуль" вышел на третье место, которое делит с "Интером" (17 побед подряд в период с 2006-го по 2007 год).

На втором месте идет "Манчестер Сити" (18 побед в 2017 году), а рекордсменом является "Бавария" (19 побед в период с 2013-го по 2014 год).

В следующем туре АПЛ "Ливерпуль" 20 октября сыграет в гостях с "Манчестер Юнайтед".