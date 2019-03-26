Люксембург подает жалобу на сборную Украины из-за Мораеса

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Жуниор Мораес
Жуниор Мораес / GETTY IMAGES

Федерация футбола Люксембурга не уверена в правомерности выступлений Жуниора Мораес за национальную сборную Украины.

Глава Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп заявил, что организация подаст жалобу из-за игры за сборную Украины Жуниора Мораеса.

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"Жалоба будет подана во вторник", – подтвердил Филипп RTL.lu, информирует Sport Arena.

Люксембуржцы считают, что Мораес не имел права выступать за Украину, поскольку не жил на территории страны непрерывно в течение 5 лет – он уехал с "Динамо" на 4 месяца в аренду в Китай.

Как известно, сборная Украины выстрадала победу в матче против сборной Люксембурга. Решающим стал автогол Родригеса в компенсированное время. Благодаря этой победе Украина возглавила группу B после двух мачей. В активе "сине-желтых" четыре очка.

На следующий день в СМИ появилась информация, что Жуниор Мораес не имел права выступать за сборную Украины. В частности, сомневается в правомерности Мораеса играть за Украину португальское издание Mais Futebol. Там заявили, что нападающий не жил непрерывно минимум пять лет после достижения 18-летия на территории Украины.

Однако спортивные юристы объясняют, что Мораес ничего не нарушил. В Украине непрерывным годом проживания считается пребывание на территории страны 183 дня в год. Когда Мораес выступал в Китае в аренде, он суммарно провел в том году больше 183 дней на территории Украины, а значит нарушения не было. Бразилец получил
украинское гражданство 18 марта, а был вызван в сборную 19-го.

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Теги: Жуниор Мораес Евро-2020 Сборная Украины по футболу Новости Спорта Спорт Футбол
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