Люксембург подаст апелляцию на решение УЕФА относительно дела Мораеса

Футбольное руководство Люксембурга оказалось недовольно решением Контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА относительно дела Мораеса. КДК решил не засчитывать Украине техническое поражение за участие в матче натурализованного бразильца.

Напомним, КДК УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом. Таким образом "сине-желтые" не получат технические поражения за эти матчи. Поэтому сохранятся полученные результаты. В первом Украина сыграла вничью с Португалией. Во втором украинцы выиграли в Люксембурге благодаря автоголу уже в добавленное арбитром время.

Но Футбольная федерация Люксембурга не согласна с вердиктом.

"Шансы на то, что вердикт УЕФА будет пересмотрен, очень малы. Но мы все равно будем апеллировать", – заявил президент федерации Пол Филипп в комментарии Тageblatt.

Люксембургская сторона имеем пять дней аргументацию протеста и еще три дня для его непосредственной подачи.