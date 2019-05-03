Люксембург подаст апелляцию на решение УЕФА относительно дела Мораеса

29 Читати новину українською
Люксембург подаст апелляцию на решение УЕФА относительно дела Мораеса

Футбольное руководство Люксембурга оказалось недовольно решением Контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА относительно дела Мораеса. КДК решил не засчитывать Украине техническое поражение за участие в матче натурализованного бразильца.

Напомним, КДК УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом. Таким образом "сине-желтые" не получат технические поражения за эти матчи. Поэтому сохранятся полученные результаты. В первом Украина сыграла вничью с Португалией. Во втором украинцы выиграли в Люксембурге благодаря автоголу уже в добавленное арбитром время.

Но Футбольная федерация Люксембурга не согласна с вердиктом.

"Шансы на то, что вердикт УЕФА будет пересмотрен, очень малы. Но мы все равно будем апеллировать", – заявил президент федерации Пол Филипп в комментарии Тageblatt.

Люксембургская сторона имеем пять дней аргументацию протеста и еще три дня для его непосредственной подачи.

blog_ava
Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
сегодня
23173
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Сборная Украины по футболу Жуниор Мораес
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Люксембург подаст апелляцию на решение УЕФА относительно дела Мораеса
сегодня 13:05 Люксембург подаст апелляцию на решение УЕФА относительно дела Мораеса
29
Очень хочу попасть на пьедестал Кубка мира и выиграть олимпийскую медаль, – горнолыжница Кныш
30 апреля 16:00 Очень хочу попасть на пьедестал Кубка мира и выиграть олимпийскую медаль, – горнолыжница Кныш
Станіслав Безушко 65
Фанаты "Ливерпуля" создали петицию с требованием дисквалифицировать Месси за удар Фабиньо: видео
сегодня 12:40 Фанаты "Ливерпуля" создали петицию с требованием дисквалифицировать Месси за удар Фабиньо: видео
63
"Арсенал" уверенно победил "Валенсию" в полуфинале Лиги Европы: видео
сегодня 00:06 "Арсенал" уверенно победил "Валенсию" в полуфинале Лиги Европы: видео
106
Игроки "Баварии" потролили "Ливерпуль" после унизительного поражения "Барселоне": фото
2 мая 20:11 Игроки "Баварии" потролили "Ливерпуль" после унизительного поражения "Барселоне": фото
66
Новости
Больше новостей
Залиште відгук