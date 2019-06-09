Люксембург с проблемами добрался во Львов на матч с Украиной: возникли проблемы с самолетом

Сборная Люксембурга, которая 10-го июня сыграет в рамках квалификации Евро-2020 против Украины, прибыла во Львов на самолете, исправность которого вызвала сомнение игроков.

При перелете из Люксембурга в Литву игроки почувствовали запах гари, в самолете началось задымление. По прилету футболисты начали требовать замены самолета для перелета во Львов, сообщает "Команда 1".

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Однако Федерация предоставила все тот же самолет, зафрахтованный у румынской компании Carpatair Fokker-100. Вылет состоялся после переговоров юриста федерации с футболистами.

Причиной задымления и запаха гари назвали проблемы с вентиляционной системой.

Матч квалификации Евро-2020 Украина – Люксембург состоится 10 июня, начало – в 21:45. Сейчас в группе B уверенно лидирует Украина, набравшая 7 очков. Люксембург на втором месте с 4 баллами.

Люксембург и Украина уже провели один очный матч в марте, в котором "сине-желтые" вырвали победу в компенсированное арбитром время.