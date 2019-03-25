Люксембург – Украина: анонс матча отбора Евро-2020

После несколько неожиданной ничьи в матче против Португалии, Сборная Украины сыграет матч против Люксембурга. Он тоже состоится на выезде. И украинцы рассчитывают на положительный результат. Все самое главное и интересное вокруг матча Люксембург – Украина – в анонсе от Спорт24.

Люксембург – Украина. Главное

Что: матч квалификации Евро-2020

Где: стадион "Жози Бартель", Люксембург

Когда: понедельник, 25 марта, 21:45

Трансляция: телеканалы "Украина" и "Футбол 1", сервис интернет-телевидения OLL.TV, текстовая трансляция на Спорт24.

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История противостояния

Сборная Украины трижды играла против сборной Люксембурга. И все три матча закончились с одинаковым счетом – 3:0 в пользу украинцев. Последний раз это было в отборе на Евро-2016. 15 ноября 2014 года Андрей Ярмоленко оформил хет-трик в ворота соперников на их поле. 14 июня 2015 года во Львове голами отметились Артем Кравец, Денис Гармаш и Евгений Коноплянка.

Забивал в ворота сборной Люксембурга и Андрей Шевченко. Это было еще в 2006 году, когда сборная Украины готовилась к дебюту на Чемпионате мира.

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Что стоит знать о сопернике

Несмотря на это, не стоит "забрасывать шапками" сборную Люксембурга. С того времени прошло четыре года, и команда несколько изменилась. Нет, она не стала даже середняком, но откровенным аутсайдером ее считать тоже уже нельзя. Это на себе почувствовала сборная Латвии, которая проиграла предыдущий матч Люксембургу. Эта победа стала четвертой в последних пяти матчах сборной Люксембурга на своем поле.

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В каком состоянии игроки сборной Украины

Ничья в матче против сборной Португалии должна была бы придать уверенность сборной Украины. Но без излишней самоуверенности. Ведь впереди тяжелый матч, в котором украинцам следует брать три очка. Поэтому на следующий день после матча все свои силы следовало бы сосредоточить на этом.

К матчу против Люксембурга Украина подходит с потерями. Точно в матче не сыграют Марлос и Артем Кравец. Поэтому тренерскому штабу Андрея Шевченко придется подумать, кого и куда выпускать. На фланге с первых минут может выйти Виктор Цыганков. Зато есть вопрос о том, кто займет место нападающего – Роман Яремчук или Жуниор Мораес. Последний неплохо себя проявил, выйдя на замену в матче против Португалии.

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Слово тренерам

"У нас всегда повышенная мотивация. Мы понимаем, что для выхода из группы не должны терять очки. Ехали с таким настроением и в Португалию, и в Люксембург. В этом матче важно добиться победы. Но Люксембург – команда, заслуживающая уважения. Мы смотрели ее матчи. За последние несколько лет эта сборная преуспела, она умеет играть в футбол", – заявил перед матчем Андрей Шевченко.

"Что ж, теперь нам нужно держаться на ногах, потому что в понедельник мы будем играть с противником, отличающимся от Литвы, с другими качествами. Я уже сказал, и я как и раньше убежден, что Украина, Сербия и Португалия будут бороться за первые два места в группе. Но мы будем бороться каждые 90 минут, каждый матч, потому что у нас тоже есть сильные качества. Люксембург может быть тем, кто решит судьбу первых мест. Мы, вместе с Литвой, можем отобрать очки у кого-то из тройки лидеров, и тогда именно эта команда может потерпеть неудачу", – заявил главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц.

Прогноз

Сборная Украины должна побеждать. После матча против Португалии, другой результат будет считаться провальным. Для выхода из группы на Евро-2020 украинцам нужно не только набирать очки с прямыми конкурентами – Португалией и Сербией, но и не терять с аутсайдерами – Люксембургом и Литвой.

Прогноз от Спорт24 – 2:0