Люксембург – Украина: где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2020

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Люксембург – Украина: где смотреть онлайн матч отбора на Евро-2020
Люксембург – Украина смотреть онлайн

После ничьи в матче с Португалией, сборная Украины сыграет на выезде против Люксембурга. Этот матч в Украине можно будет увидеть как по телевидению, так и онлайн

Матч Люксембург – Украина покажет телеканал "Украина". Также его будут транслировать на телеканале "Футбол 1". На обоих канал трансляция начнется в 21:35. Начало игры Люксембург – Украина запланировано на 21:45.

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В 20:30 на канале "Футбол 1" выйдет программа "Главная команда". В ней ведущий программы и гости студии непосредственно с места событий подготовят зрителя к главному матчу Люксембург – Украина. А потом подробно проанализируют игру команды после финального свистка. Также в программе – эксклюзивные и оперативные интервью с героями матча.

Смотреть онлайн матч Люксембург – Украина можно на украинском легальном сервисе интернет-телевидения OLL.TV. Но просмотр видео на этом сайте платный и требует регистрации. Месячный доступ к трансляции – 69 гривен в месяц.

Текстовую онлайн-трансляцию матча Люксембург – Украина проведет Спорт24.

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Матч Люксембург – Украина состоится в понедельник, 25 марта. Начало встречи в 21:45. Видео голов и обзор матча – на Спорт24.

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Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Евро-2020 Сборная Украины по футболу
Источник: 24 Канал
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