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Ломаченко – Лопес: известный боксер дал прогноз на бой

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Ломаченко – Лопес: прогноз на бій
Ломаченко – Лопес: прогноз на бій / Top Rank

Поединок Василия Ломаченко с Теофимо Лопесом – один из самых ожидаемых в этом году. На кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Поэтому многие тренеры и боксеры дают свои прогнозы, как завершится битва.

Ломаченко – Лопес: прогноз на бій від Кемпбелла

Британець Люк Кемпбелл має досвід боїв з обома боксерами. У 2019 році він програв Ломаченку, а з Лопесом британець провів багато спарингів. У коментарі SecondsOut Кемпбелл поділився своїми очікуваннями.

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Він прогнозує, що бій між Ломаченком і Лопесом буде захопливим. "Це той бій, який я налаштований подивитися незалежно від обставин", – сказав Люк.

Він заявив, що добре знає стиль обох боксерів. Кемпбелл не назвав фаворита протистояння, але акцентував увагу на Лопесі.

Я спарингував з Лопесом декілька років тому. Він хороший боєць, у нього є навички, і він завоював чемпіонський титул швидше за мене. Так що він, безумовно, топовий боєць,
– сказав Кемпбелл.

Ломаченко – Лопес: головне

  • Поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBC, WBA, WBO Ломаченком і володарем титулу IBF Лопесом мав відбутися 30 травня.
  • Для поєдинку була зарезервована арена Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку (США).
  • Та через пандемію COVID-19 бій вимушено перенесли. Нової дати бою поки нема.
  • Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що бій може відбутися у серпні-вересні без глядачів.
Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Василий Ломаченко Бокс
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