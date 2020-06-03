Промоутер Top Rank Боб Арум прокомментировал ситуацию вокруг боя украинца Василия Ломаченко и американца Теофимо Лопеса. По его словам, они хотят драться только с друг другом и отказались от промежуточных боев.

Бой между боксерами должен состояться в сентябре 2020 года. Об этом сообщает Boxingnews24.com. Важно Ломаченко придется лететь в Россию: промоутер назвал условие для боя с Лопесом "Планируем бой Ломаченко – Лопес на сентябрь. Хотим пустить на арену 2,5 тысячи зрителей. Должен сказать одно: я предлагал им провести промежуточные поединки, но они оба отказались и заявили, что не хотят боксировать с кем-то еще", – отметил Арум. Ломаченко – Лопес: главное Поединок между чемпионом мира по версиям WBC, WBA, WBO Ломаченко и обладателем титула IBF Лопесом должен был состояться 30 мая.

Для поединка была зарезервирована арена Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке (США).

Но из-за пандемии COVID-19 бой вынужденно перенесли. Новой даты боя пока нет.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что бой может состояться в августе-сентябре без зрителей.

Ранее Арум предлагал вариант с организацией объединительного боя в легком дивизионе на открытой местности, но со зрителями.