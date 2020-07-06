Поединок между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом официально подтвержден. Встреча состоится в сентябре 2020 года. Боксеры встретятся в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

На кону поединка будут стоять титулы WBC, WBA, WBO, которыми владеет Ломаченко, и пояс IBF, который принадлежит Лопесу. Об этом сообщает WBC.

Смотрите также Лучшие нокауты Теофимо Лопеса: видео

Точную дату поединка боя между Ломаченко и Лопесом, который должен был состояться 30 мая, WBC еще не сообщает. Также точно не известно, где пройдет встреча.

Для обоих боксеров, которые сотрудничают с промоутерской компанией Top Rank, это первый бой в 2020 году.

Ломаченко в последний раз выходил на ринг еще 31 августа 2019 года. В Лондоне украинец решением судей победил Люка Кэмпбелла и завоевал титул WBC.

Теофимо Лопес 15 декабря 2019 года легко победил чемпиона мира по версии IBF Ричарда Комми. Теофимо нокаутировал соперника уже во втором раунде.

Если Ломаченко победит, то станет абсолютным чемпионом мира по боксу в легком весе. Василий может стать только вторым украинцем, который получил такой титул. До этого абсолютным чемпионом мира по боксу был Александр Усик в первом тяжелом весе.

Что известно о Лопесе?

22-летний боксер провел на профессиональном ринге 15 поединков и все выиграл. В активе Лопеса 12 нокаутов.

Как любитель, Теофимо провел 170 боев, выиграв 150. По версии авторитетного боксерского журнала The Ring Лопес "Самый перспективный боксер" 2018. Ломаченко получил это звание в 2013 году.

В 2016 году Лопес поехал на Олимпиаду в Бразилию от сборной Гондураса. Лопес выступал в легком весе (57-60 кг) и проиграл в 1/32 финала французу Софьяну Умиа.