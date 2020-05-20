Ломаченко придется лететь в Москву: промоутер назвал условие для боя с Лопесом

Промоутер украинского чемпиона легкого веса по версиям WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) Боб Арум рассказал, как его подопечный сможет добраться в США для проведения боя с чемпионом IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).

Арум сообщил, что Ломаченко все же сможет добраться в США на поединок против Лопеса, но для этого ему придется лететь через Москву. Об этом промоутер заявил в интервью порталу BoxingScene.

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Если у вас нет визы, вам сейчас не повезло, так как консульства закрыты. Но есть одно безумное правило – можно ввозить в США людей из бывшего Советского Союза. Что касается Василия Ломаченко, то чтобы добраться до США, ему нужно будет улететь в Москву. И это нормально, потому что у Ломы есть зеленая карта,

– сказал Арум.

Добавим, что прямые перелеты из Украины в Россию запрещены, так что Ломаченко придется сделать еще одну пересадку по пути в Штаты.

Что известно о бое Ломаченко – Лопес?Боксеры должны были встретиться 30 мая во Нью-Йорке (США). Из-за пандемии COVID-19 бой не состоится вовремя. На кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.



Ранее промоутер Боб Арум выразил надежду, что поединок Лопеса с Ломаченко все же удастся организовать до сентября. Он добавил, что на данный момент важно "доставить" Ломаченко и его людей в США.

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