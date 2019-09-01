Ломаченко – Кэмпбелл: видео нокдауна

Василий Ломаченко стал чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC. Украинец 31-го августа в Лондоне сломил сопротивление местного любимца Люка Кэмпбелла.

Никто не прогнозировал, что бой дойдет до "чемпионских раундов". В 11-й трехминутке Василий был близок, чтобы победить досрочно.

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За чуть более чем минуту до конца раунда Кэмпбелл побывал в нокдауне после нескольких мощных ударов от Ломаченко.

Видео нокдауна

Ломаченко сумел победить Кэмпбелла единогласным решением судей.