Ломаченко – Кэмпбелл: видео нокдауна

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Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл
Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл / Getty Images

Василий Ломаченко стал чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC. Украинец 31-го августа в Лондоне сломил сопротивление местного любимца Люка Кэмпбелла.

Никто не прогнозировал, что бой дойдет до "чемпионских раундов". В 11-й трехминутке Василий был близок, чтобы победить досрочно.

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За чуть более чем минуту до конца раунда Кэмпбелл побывал в нокдауне после нескольких мощных ударов от Ломаченко.

Видео нокдауна

Ломаченко сумел победить Кэмпбелла единогласным решением судей.

 

 

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Теги: Спорт Новости Спорта Василий Ломаченко Ломаченко – Кэмпбелл Бокс
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