Ломаченко будет помогать россиянину готовиться к поединку против Мейвезера

Отец чемпиона WBA, WBO и франчайзингового чемпиона WBC в легком весе Василия Ломаченко Анатолий Ломаченко может стать тренером чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова на возможный бой с Флойдом Мейвезером.

Об этом сообщил отец Хабиба – Абдулманап Нурмагомедов.

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С Мейвезером мы готовы 11 раундов боксировать, но дайте нам шанс подраться 1 раунд по правилам ММА. Мы не с ММА начинаем, если мы выживем, – дайте нам один раунд. Желание провести бой есть.

Моя задача работать над этим. С Анатолием Ломаченко. Это лучший дуэт сын-отец в боксе. Я хочу прийти к услугам боксера и работать вместе. У нас с ним устная договоренность,

– сказал Абдулманап.

Хабиб Нурмагомедов должен был драться с Тони Фергюсоном 18 апреля в рамках турнира UFC 249, однако из-за коронавируса россиянин заявил об отмене поединка.

Нурмагомедов ни разу не уступал по правилам MMA. На его счету 28 побед подряд, 11 из них одержаны в UFC.

По этому показателю Хабиб сравнялся с Фергюсоном. Тони – бывший обладатель временного титула в легком весе.

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