Ломаченко будет представлять Украину на Олимпийских играх-2020

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Василий Ломаченко
Василий Ломаченко / Фото из открытых источников

Чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBO и WBA Василий Ломаченко станет почетным послом Олимпиады-2020 в Токио.

Кандидатура Ломаченко была одобрена на голосовании в НОК Украины и Федерации бокса страны, передает insidethegames.biz.

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Украинец вошел в целевую группу Международного олимпийского комитета, которая будет заниматься организацией квалификационных боксерских турниров на Олимпийские игры и непосредственно самих боксерских соревнований в Токио.

В десятку почетных спортсменов-послов также вошли: француженка Сара Урамун, от Азии китаец Ху Цзяньгуань и индийская спортсменка Мэри Ком, от Африки – нигериец Лукмо Лаваль и марокканка Хадижа эль-Марди, от Америки – кубинец Хулио Сезар ла Круз и американка Микаэла Майер, от Океании – новозеландец Дэвид Ньйока и австралийка Шелли Уоттс.

Вместе с Ломаченко Европу в рабочей группе МОК представит француженка Сара Урамун, которая на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро завоевала серебро.

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Теги: Спорт Бокс Олимпиада-2020 Василий Ломаченко
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