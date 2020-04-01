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Ломаченко досталось от подписчиков – Усик сразу стал на защиту: видео

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Василий Ломаченко и Александр Усик / instagram.com/lomus_official

Василий Ломаченко после возвращения из США продолжает поддерживать форму в Белгород-Днестровске. Украинский боксер продемонстрировал отличные навыки, однако был раскритикован своим подписчиком.

Василий отжался на двух кольцах, после чего выпрыгнул и снова приземлился на кольца.

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Видео тренировки Ломаченко

Но под видео недовольный комментатор написал, что ничего особенного в действиях Василия нету. Мол, прыжок был сделан с колен, а не с носков.

Скриншот

В защиту Ломаченко стал его друг и коллега по боксерскому цеху – непобедимый украинский боксер Александр Усик. Он призвал недовольного подписчика повторить упражнение Ломаченко.

Скриншот

Что известно о следующем бое Ломаченко?

  • Ломаченко вынужденно вернулся в Украину из США и тренируется дома.
  • Из-за пандемии коронавируса его бой с Теофимо Лопесом (30 мая) под угрозой срыва.
  • Промоутерская компания Top Rank, которая организует встречу боксеров, уже перенесла бой Виктора Постола с Хосе Рамиресом (9 мая).
  • Вероятно, поединок между Ломаченко и Лопесом также перенесут.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Александр Усик Василий Ломаченко Бокс
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