Ломаченко досталось от подписчиков – Усик сразу стал на защиту: видео

Василий Ломаченко после возвращения из США продолжает поддерживать форму в Белгород-Днестровске. Украинский боксер продемонстрировал отличные навыки, однако был раскритикован своим подписчиком.

Василий отжался на двух кольцах, после чего выпрыгнул и снова приземлился на кольца.

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Видео тренировки Ломаченко

Но под видео недовольный комментатор написал, что ничего особенного в действиях Василия нету. Мол, прыжок был сделан с колен, а не с носков.

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В защиту Ломаченко стал его друг и коллега по боксерскому цеху – непобедимый украинский боксер Александр Усик. Он призвал недовольного подписчика повторить упражнение Ломаченко.

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Что известно о следующем бое Ломаченко?

Ломаченко вынужденно вернулся в Украину из США и тренируется дома.

Из-за пандемии коронавируса его бой с Теофимо Лопесом (30 мая) под угрозой срыва.

Промоутерская компания Top Rank, которая организует встречу боксеров, уже перенесла бой Виктора Постола с Хосе Рамиресом (9 мая).

Вероятно, поединок между Ломаченко и Лопесом также перенесут.

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