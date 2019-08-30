Ломаченко и Кэмпбелл прошли официальную процедуру взвешивания: видео
31-летний украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко и его британский ровесник Люк Кэмпбелл прошли процедуру взвешивания. Украинец перевесил британца.
Весы под Ломаченко показали 61 килограмм. В свою очередь под Кэмпбеллом – 60,8 килограмма.
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Также боксеры провели финальную дуэль взглядов. Спортсмены долго смотрели в глаза друг другу и сложно сказать, кто же выиграл дуэль.
Бой Ломаченко – Кэмпбелл состоится 31 августа на арене О2 в Лондоне. Букмекеры считают фаворитом поединка в Британии Василия Ломаченко.
Боксеров в ринге рассудит шотландский рефери Виктор Лафлин.
Подробную информацию про Люка Кэмпбелла – читайте здесь.
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