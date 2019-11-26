Ломаченко или Альварес: кто больше заслуживает звания лучшего боксера планеты

В начале ноября американский журнал RING, который считается одним из самых авторитетных в области бокса, обновил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Согласно этому рейтингу, на первую позицию переместился Сауль Альварес, а украинец Василий Ломаченко теперь находится на втором месте.

К слову: Кто такой Сауль Альварес

Причина таких изменений – победа Альвареса над Сергеем Ковалевым нокаутом. В этом поединке мексиканец повторил сразу несколько рекордов:

он стал чемпионом сразу в трех весовых категориях (ранее это удавалось только Генри Армстронгу аж в далеком 1937 году);

стал вторым чемпионом-полутяжем, который поднялся в этот дивизион с первого среднего (ранее это делал Майк Маккалум);

повторил успех Бернарда Хопкинса, который также без промежуточных боев смог перепрыгнуть со среднего в полутяжелый вес и стать здесь чемпионом;

Канело чемпион в четырех весовых категориях и единственный мексиканец, который входит в число чемпионов в 4 тяжелых весовых категориях (дивизионах с массой более 66,7 килограмма).

4 X WORLD CHAMPION pic.twitter.com/TOOV5nuLDB — Canelo Alvarez (@Canelo) November 3, 2019

Кроме этого, в последних пяти боях Сауль сражался против пяти чемпионов мира и одержал четыре победы. Среди этих пяти боев два были против Геннадия Головкина, который на момент поединков, собственно, и был первым номером в P4P.

Ломаченко также не отстает в плане рекордов. Прославился как боксер, которому не требуется время на "мешкобой". Среди крупнейших достижений:

завоевал титул чемпиона мира в третьем поединке (повторил рекорд 39-летней давности Сенсака Муангсурина);

быстрее всех в мире стал чемпионом в двух весовых категориях;

быстрее всех в мире стал чемпионом в трех весовых категориях.

Видео топ-5 "насмешек" Ломаченко в боях

Главные скальпы в карьере Ломаченко – Гильермо Ригондо и Хорхе Линарес. Первый также входил в десятку лучших боксеров на тот момент (4 место), но поединок против Василия провел не в своем весе. Бой была не конкурентным. Василий, как минимум, не уступал в техническом мастерстве, и при этом был намного быстрее, физически сильнее оппонента. Вследствие одностороннего избиения, кубинец отказался продолжать бой после 6 раунда.

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Бой против Хорхе Линареса оказался гораздо сложнее. Лома даже первый раз за всю жизнь побывал в нокдауне. Хорхе смог оказать достойное сопротивление и даже лидировал на карточке одного судьи, у другого была ничья, третий отдал предпочтение украинцу. Несмотря на это, уроженец Белгород-Днестровска смог нокаутировать венесуэльца точным ударом по печени в середине 10 раунда.

С одной стороны, реальная сила оппонентов Ломаченко в своих дивизионах ничем не уступает силе оппонентов Альвареса. Чем тот же Энтони Кролла хуже Роки Филдинга? Ригондо близок по спортивной значимости к Головкину – тоже непобедимый, явный лидер в легчайшем весе (до 55,3 килограмма), двукратный олимпийский чемпион. К тому же Ломаченко большинство своих оппонентов буквально уничтожает, заставляет сдаваться.

Украинец прославился своими умениями, техническим арсеналом. Весь мир в восторге от углов ударов Ломаченко, эталонной работы ног, боксерского IQ, выносливости и его психологической устойчивости.

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С другой стороны, за Канело выступает популярность этих поединков, каждый бой приносит ему более 30 миллионов долларов и является событием планетарного масштаба. Без сомнения, мексиканец намного большая медийная звезда. Он гораздо больше известен среди людей, которые не слишком сильно интересуются боксом.

Да, эта любовь широкой публики к Саулю появилась не просто так. Он ее получил, завоевал как настоящий воин, который не боится никого. Провел невероятные 56 поединков на профи ринге, начиная с 16 лет. Уроженец Гвадалахары выходил в ринг с настоящими монстрами: Флойдом Мейвезером, Мигелем Котто, Амиром Ханом, Даниэлем Джейкобсом и уже упомянутым Геннадием Головкиным.

В жизни обоих боксеров были неудачные дни. В Ломаченко – это, конечно, бой против Орландо Салидо, а в Альвареса – поединок с Мейвезером. Но если Ломаченко проигрыш можно списать на неопытность в профи-боксе (это был всего его второй поединок), на подлость и грязь от оппонента и некомпетентность рефери, то Сауль, несмотря на свой молодой возраст, не имел права так легко проиграть Флойду. Тот бой – это было просто деклассирование высшего уровня.

Видео лучших моментов боя Альвареса и Майвезера

Нельзя не упомянуть о противоречивых решениях судей в пользу мексиканца. Они не раз помогали получить ему спорную победу и даже уйти от поражения.

Наверное, если рейтинг составлять исключительно на основе бойцовских навыков, таланта и анализа того, что боксеры показывают в ринге, то сверху должен быть Ломаченко. Однако, если учитывать популярность, масштабность, интерес к поединкам, а также их значимость для фанов через несколько десятилетий, то, наверное, у мексиканца есть преимущество.