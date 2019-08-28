Звезда танцев на льду и чемпион Олимпиады: Кто такой следующий соперник Ломаченка – Люк Кэмпбелл

Ночью 31-го августа Василий Ломачекно и Люк Кэмпбелл сразятся за вакантный титул чемпиона мира WBC в легком весе. Кроме того, на кону будут стоять титулы украинца – WBA и WBO. Для Ломаченко победа – шаг к званию абсолютного чемпиона. Победа британца – позволит ему войти в когорту знаменитых спортсменов.

Люк Кэмпбелл. Краткая биография

Родился 27 сентября 1987 года в Кингстон-апон-Халла.

Рост 175 сантиметров.

Рабочая рука – правая.

Чемпион Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

Количество боев – 22. 20 побед (16 нокаутом), 2 поражения.

Прозвище – Cool Hand.

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Первые шаги в боксе

Люк начал активно заниматься боксом в детстве, проходил подготовку в клубе любительского бокса имени святого Павла под руководством тренера Мика Бромби. В 2006 году принял участие в юниорском чемпионате Европейского Сообщества и в чемпионате мира среди юниоров, однако в обоих случаях проиграл в первых же матчах и не смог попасть в число призеров. Год спустя дебютировал на взрослом первенстве Англии и сразу же занял первое место, кроме того, выиграл крупный международный турнир "Золотой гонг" в Скопье.

В 2008 году Кэмпбелл во второй раз стал лучшим английским боксером самого легкого веса и съездил на чемпионат Европы в Ливерпуль, где победил таких известных боксеров как Эдуард Абзалимов, Денис Макаров и Детелина Далаклиев. Выигранная золотая медаль европейского первенства стала первой для английского бокса с 1961 года.

В 2009 году спортсмен побывал на чемпионате мира в Милане, но выбыл из борьбы уже после второго своего матча на турнире, заняв лишь семнадцатое место. Зато на первенстве Европейского Союза в Оденсе выступил вполне удачно, получил бронзовую награду. Однако, из-за полученной вскоре травмы и проведения хирургической операции развитие карьеры Кэмпбелла на некоторое время прекратилось, он принимал участие в основном только во второстепенных турнирах.

На чемпионате Европы 2011 года в Анкаре прекратил борьбу за призы на стадии четвертьфиналов, тогда как на чемпионате мира в Баку выступил вполне достойно, дошел до финала и лишь в решающем матче уступил кубинцу Ласаро Альваресу.

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Олимпиада 2012



Как и Ломаченко, Кэмпбелл сумел выиграть золото домашней для себя Олимпиаде в 2012 году. Это была первая олимпийская победа британских боксеров в наилегчайшей весовой категории за последние 104 года (предыдущим победителем был англичанин Альберт Генри Томас в 1908 году).

На пути к золоту Олимпиады британец победил итальянца Витторио Парринелло, болгарина Детелина Далаклиева, японца Сатоси Симидзу и ирландца Джонни Невина.

Профессиональная карьера

В начале 2013 года Люк решил попробовать себя в профессиональном боксе и подписал контракт с известным британским промоутером Эдди Хирном. Последний сотрудничает с украинцем Александром Усиком. 13 июля 2013 года дебютировал в профессиональном боксе, победив Энди Харриса техническим нокаутом.

Кэмпбелл выиграл 12 поединков подряд и только один бой он провел за пределами Великобритании. В 2014 году в США он победил местного боксера Стива Трумбела. 1 августа 2015 Люк завоевал первый пояс в профессиональной карьере, победив в бою за вакантный титул WBC International в легком весе другого британца Томми Коила. А также он приобрел статус официального претендента на титул WBC в легком весе.

12 декабря 2015 года потерпел первое поражение в профессиональной карьере, проиграв по очкам французу Ивану Менди (32-4-1) в бою за титул WBC International. После этого поражения Люк провел 9 боев, один из которых проиграл Хорхе Линаресу. В 2018 году опытный Линарес проиграл Ломаченко.

Видеообзор боя Кэмпбелл – Линарес

После этого поражения Люк выиграл три поединка. В частности, Кэмпбелл отомстил французу Мэнди.

Интересные факты

В честь победы Кэмпбелла на Олимпийских играх была выпущена памятная почтовая марка с его изображением и один из почтовых ящиков в его родном городе был перекрашен золотой краской.

Также в Халле рядом с боксерским клубом, где тренировался Кэмпбелл, появилась "золотая" телефонная будка. В 2013 году за выдающиеся заслуги на ринге спортсмена наградили орденом Британской империи

Люк Кэмпбелл принимал участие в восьмом сезоне телешоу "Танцы на льду", занял третье место, уступив гимнастке Элизабет Твидл и актеру Мэтту Лапинскас. Люк женат, имеет двух сыновей.

Видео выступления Кэмпбелла в шоу "Танцы на льду"

Прогноз на бой

31-летний Люк Кэмпбелл может стать непростым соперником для Ломаченко. В частности, преимуществом британца является рост. Люк на 5 сантиметров выше украинца, поэтому Василию будет немного сложнее добраться до челюсти оппонента.

Также Кэмпбелл обладает достаточно мощным ударом. В его команде уже заявляли, что именно на мощь и сделают ставку в противостоянии с украинцем. Однако, как Кэмпбелл планирует справляться со скоростью Ломаченко – это открытый вопрос.

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Преимуществом Кэмпбелла будет и домашняя публика, которая будет гнать его вперед. Для Ломаченко это только второй бой за пределами США и первый в Британии. Вряд ли стоит ждать повторения сценария боя Ломаченко – Кролла.

Вместе с тем, интересно, в каких кондициях находится Ломаченко. В бою против Энтони Кроллы Василий получил травму руки. Важно, чтобы не произошел рецидив, поскольку перебоксировать Люка одной рукой будет сложно.