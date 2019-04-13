Василий Ломаченко – Энтони Кролла: видео боя

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Василий Ломаченко – Энтони Кролла: видео боя 12 апреля 2019
Василий Ломаченко – Энтони Кролла: видео боя

Чемпион мира в легком весе по версии WBA и WBO Василий Ломаченко защитил свои титулы в бою против британца Энтони Кроллы.

В общем бой длился четыре раунда. Именно в четвертом раунде у Ломаченко прошел удар в висок сопернику, после чего Кролла упал лицом на ринг. У него потекла кровь, и арбитр решил не продолжать поединок.

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Видео боя Ломаченко – Кролла

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Теги: Новости Спорта Спорт Василий Ломаченко Бокс Ломаченко – Кролла
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