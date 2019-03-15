Ломаченко может провести реванш с пуэрториканским боксером

Промоутер украинского боксера Василия Ломаченко Боб Арум, возглавляющий компанию Top Rank, заявил, что в 2020 году может организовать реванш Василий Ломаченко – Феликс Вердехо. Боксеры встречались между собой на Олимпийских играх-2012, где победил украинец.

Арум отметил, что Ломаченко назвал Вердехо самым тяжелым соперником в любительской карьере.

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"Когда мы подписывали Ломаченко, то просили, чтобы он посоветовал, кого стоит взять в Top Rank и когда мы говорили о Вердехо, то Ломаченко сказал, что провел 397 боев в любительской карьере и он был его лучшим соперником. Это была очень хорошая рекомендация.

Его первые выступления были сенсационными, но так бывает, он потерял свое настрой. А потом была авария на мотоцикле. Он начал окружать себя множеством людей и забыл, что для того, чтобы подняться на мировой уровень нужна целеустремленность и много работы.

Его последние бои были ужасны. Он уступил Антонио Лозада и, очевидно, даже близко не стал той звездой, которой хотел стать. Но его менеджер Рики Маркес сделал правильно и пригласил в команду тренера Мемо Хередиа. Теперь Вердехо очень мотивирован и мы выставим его против бывшего чемпиона Брайана Васкеса.

Васкес будет настоящим тестом и покажет, сможет ли Вердехо стать кем-то или нет. Если он проявит себя, то в 2020 году мы можем сделать ему большой бой против Ломаченко. Никогда не поздно, мы думаем, что это его последний шанс. Если он победит Васкеса и докажет, что он собран, то получит шанс стать чемпионом мира в конце 2019 или в начале 2020", – цитирует Арума Boxing Scene.

12 апреля Ломаченко проведет защиту чемпионских титулов WBA и WBO в легком весе против Энтони Кроллы, который является обязательным претендентом. 32-летний британский боксер в профессиональной карьере выиграл 34 боя (13 из них – нокаутом) и шесть проиграл. Еще три поединка завершились вничью.

Букмекеры начали прием ставок на бой Ломаченко с Кролла. Василий является фаворитом в этом бою. При этом почти абсолютным.

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