Ломаченко назвал свою цель в боксе

Василий Ломаченко рассказал о своих целях в боксе. Сейчас Ломаченко чемпион мира по трем версиям (WBA, WBO и WBC) и близок к завоеванию титула IBF, который сделает его абсолютным чемпионом мира.

Весной 2020 года Ломаченко должен встретиться с чемпионом IBF Теофимо Лопесом. Победа сделает украинца абсолютным чемпионом мира. Именно эту цель Василий себе и поставил.

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У меня есть цель, у меня есть мечта стать абсолютным чемпионом мира. Я иду к ней. Сегодня все в моих руках, мне этот шанс предоставлен, это все реально. Забегать дальше и говорить, чего бы я хотел – этого я не могу сказать сейчас. Пока у меня есть цель стать абсолютным чемпионом мира, и я к ней иду,

– заявил Ломаченко в интервью ютуб-канала Schaible 1997.

Также Ломаченко утверждает, что хочет внести имя своего отца Анатолия в историю бокса.

"Даже не мое имя, а фамилию моего отца – Ломаченко, как гениального тренера в истории. Это моя главная цель", – резюмировал Ломаченко.