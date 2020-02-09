Ломаченко назвал свою цель в боксе
Василий Ломаченко рассказал о своих целях в боксе. Сейчас Ломаченко чемпион мира по трем версиям (WBA, WBO и WBC) и близок к завоеванию титула IBF, который сделает его абсолютным чемпионом мира.
Весной 2020 года Ломаченко должен встретиться с чемпионом IBF Теофимо Лопесом. Победа сделает украинца абсолютным чемпионом мира. Именно эту цель Василий себе и поставил.
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У меня есть цель, у меня есть мечта стать абсолютным чемпионом мира. Я иду к ней. Сегодня все в моих руках, мне этот шанс предоставлен, это все реально. Забегать дальше и говорить, чего бы я хотел – этого я не могу сказать сейчас. Пока у меня есть цель стать абсолютным чемпионом мира, и я к ней иду,
– заявил Ломаченко в интервью ютуб-канала Schaible 1997.
Также Ломаченко утверждает, что хочет внести имя своего отца Анатолия в историю бокса.
"Даже не мое имя, а фамилию моего отца – Ломаченко, как гениального тренера в истории. Это моя главная цель", – резюмировал Ломаченко.
- За бой с Лопесом украинец может получить 4,5 миллиона долларов. До сих пор самым большим гонораром Ломаченко за бой были 2 миллиона евро. Их Василий заработал за бой против Люка Кэмпбелла.
- Ломаченко последний раз выходил на ринг еще 31 августа 2019 года. В Лондоне украинец решением судей победил Люка Кэмпбелла и завоевал титул WBC.
- Теофимо Лопес 15 декабря легко победил чемпиона мира по версии IBF Ричарда Комми. Теофимо нокаутировал соперника уже во втором раунде.
- Если Ломаченко победит, он станет абсолютным чемпионом мира по боксу в легком весе. И вторым украинцем, который получил такой титул. До этого абсолютным чемпионом мира по боксу был Александр Усик в первом тяжелом весе.