Ломаченко перед боем с Кэмпбеллом: Чувствую себя в Лондоне как дома в Украине

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко пообщался с журналистами перед боем с Люком Кэмпбеллом. Боксеры встретятся в Лондоне 31 августа.

Ломаченко поражен поддержкой фанатов в Лондоне и заявил, что чувствует себя, как дома.

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Чувствую себя отлично. Не могу дождаться выхода в ринг. Мой план – выиграть бой. Я чувствую себя как дома, как в Украине. Многие люди пришли меня поддержать, и я хочу сказать им всем спасибо,

– сказал Ломаченко.

Боксеры уже прошли процедуру взвешивания. Украинец перевесил британца. Весы под Ломаченко показали 61 килограмм. В свою очередь под Кэмпбеллом – 60,8 килограмма.

Явным фаворитом поединка, по мнению букмекеров, является Василий Ломаченко. Специалисты прогнозируют, что Василий одержит победу в середине поединка.

Боксеров в ринге рассудит шотландский рефери Виктор Лафлин. Подсчетом очков на карточках займутся Омар Минтун-старший (Мексика), Бенуа Россель (Канада) и Жан-Роберт Лайн (Монако/Франция).

Результат, видео и комментарии после поединка Ломаченко – Кэмпбелл читайте на сайте Спорт24.