Ломаченко перед боем с Кэмпбеллом: Чувствую себя в Лондоне как дома в Украине

218 Читати новину українською
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко / twitter.com/VasylLomachenko

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко пообщался с журналистами перед боем с Люком Кэмпбеллом. Боксеры встретятся в Лондоне 31 августа.

Ломаченко поражен поддержкой фанатов в Лондоне и заявил, что чувствует себя, как дома.

Читайте также: Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл: где смотреть онлайн чемпионский бой

Чувствую себя отлично. Не могу дождаться выхода в ринг. Мой план – выиграть бой. Я чувствую себя как дома, как в Украине. Многие люди пришли меня поддержать, и я хочу сказать им всем спасибо,
– сказал Ломаченко.

Боксеры уже прошли процедуру взвешивания. Украинец перевесил британца. Весы под Ломаченко показали 61 килограмм. В свою очередь под Кэмпбеллом – 60,8 килограмма.

Явным фаворитом поединка, по мнению букмекеров, является Василий Ломаченко. Специалисты прогнозируют, что Василий одержит победу в середине поединка.

Боксеров в ринге рассудит шотландский рефери Виктор Лафлин. Подсчетом очков на карточках займутся Омар Минтун-старший (Мексика), Бенуа Россель (Канада) и Жан-Роберт Лайн (Монако/Франция).

Результат, видео и комментарии после поединка Ломаченко – Кэмпбелл читайте на сайте Спорт24.

 

 

blog_ava
Прогноз погоды на 2 сентября: жара продолжится, лишь на Западе пройдут дожди
сегодня
455
Теги: Спорт Василий Ломаченко Ломаченко – Кэмпбелл Бокс
Источник: Sky Sports
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл: видео боя
1 сентября 08:10 Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл: видео боя
3445
Российского теннисиста освистали на US Open за хамское поведение: видео
31 августа 20:00 Российского теннисиста освистали на US Open за хамское поведение: видео
309
"Александрия" на выезде одолела "Ворсклу": видео
31 августа 19:08 "Александрия" на выезде одолела "Ворсклу": видео
91
Звездный новичок "Динамо" продемонстрировал свой роскошный автомобиль в Украине: видео
31 августа 15:38 Звездный новичок "Динамо" продемонстрировал свой роскошный автомобиль в Украине: видео
205
Легенды, которых мы больше не увидим: топ-футболисты, которые повесили бутсы на гвоздь в 2019-м
31 августа 11:40 Легенды, которых мы больше не увидим: топ-футболисты, которые повесили бутсы на гвоздь в 2019-м
Михайло Гема 708
Новости
Больше новостей
Залиште відгук