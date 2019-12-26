Ломаченко прислуживал во время богослужения на Святой Земле – фото
Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC Василий Ломаченко принял участие в богослужении в рамках паломничества на Святую Землю.
Василий Ломаченко вошел в состав паломнической группы во главе с митрополитом Запорожским и Мелитопольским УПЦ МП Лукой.
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Во время паломничества боксер принял участие в Божественной литургии в храме Иерусалимской Православной Церкви. Фото с богослужения выложил клирик Запорожской епархии протоиерей Геннадий Элин на странице Facebook.
Ломаченко во время богослужения (фото: facebook.com/genaelin)
23 декабря глава Запорожской епархии УПЦ МП совершил Божественную литургию в храме, который расположен в одной из пещер Фаранской лавры прп. Харитона Исповедника, что в Иудейской пустыне.
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