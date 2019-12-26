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Ломаченко прислуживал во время богослужения на Святой Земле – фото

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Ломаченко во время богослужения / facebook.com/genaelin

Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC Василий Ломаченко принял участие в богослужении в рамках паломничества на Святую Землю.

Василий Ломаченко вошел в состав паломнической группы во главе с митрополитом Запорожским и Мелитопольским УПЦ МП Лукой.

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Во время паломничества боксер принял участие в Божественной литургии в храме Иерусалимской Православной Церкви. Фото с богослужения выложил клирик Запорожской епархии протоиерей Геннадий Элин на странице Facebook.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Василий Ломаченко Религия УПЦ МП
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