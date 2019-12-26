Ломаченко прислуживал во время богослужения на Святой Земле – фото

Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC Василий Ломаченко принял участие в богослужении в рамках паломничества на Святую Землю.

Василий Ломаченко вошел в состав паломнической группы во главе с митрополитом Запорожским и Мелитопольским УПЦ МП Лукой.

К слову: Ломаченко попал в пятерку лучших боксеров мира по четырем версиям

Во время паломничества боксер принял участие в Божественной литургии в храме Иерусалимской Православной Церкви. Фото с богослужения выложил клирик Запорожской епархии протоиерей Геннадий Элин на странице Facebook.