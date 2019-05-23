Ломаченко признали лучшим среди титулованных боксеров: фото

Статистический портал CompuBox признал украинского боксера Василия Ломаченко лучшим, сравнив с двумя известными боксерами.

Портал CompuBox сравнил чемпиона WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) с чемпионом WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (35-0, 26 КО) и чемпионом IBF в легчайшем весе японцем Наоя Иноуэ (18-0, 16 КО).

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Украинец лидирует по всем оборонительными показателями: процент точности ударов соперника, процент точных сильных ударов соперника, количество точных ударов соперника за раунд. Японец лидирует по всем атакующим показателям, кроме процента точных сильных ударов, где лучшим является Кроуфорд.

По сумме всех показателей лучшим является Ломаченко, опередивший японца Иноуэ на 2 балла.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко сразится против Люка Кэмпбелла. Бой за звание чемпиона мира по версии WBC состоится 31 августа в Лондоне. Свой последний бой Ломаченко провел 12-го апреля и жестко нокаутировал британца Энтони Кроллу.