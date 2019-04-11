Ломаченко провел дуэль взглядов с Кроллой и получил пояс суперчемпиона WBO: фото и видео

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) провел дуэль взглядов с претендентом Энтони Кроллой (34-6-3, 13 КО).

Сначала боксеры попозировали перед камерами, а потом по традиции в течение 20-ти с лишним секунд смотрели друг другу в глаза. Первым глаза отвел британец.

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Дуэль взглядов между Василием Ломаченко и Энтони Кроллой

Также на пресс-конференции Василий Ломаченко получил от Всемирной боксерской организации (WBO) пояс суперчемпиона.

Этот пояс позволит Ломаченко требовать бой за титул WBO в любой весовой категории. Также обладатель этого пояса имеет право на немедленный реванш, если он проиграет в титульном поединке.

Отметим, что глава Top Rank Боб Арум заявил, что церемонию взвешивания Василия Ломаченко и Энтони Кроллы пришлось перенести в связи с похоронами на Staples Center.

По словам Арума, в Staples Center пройдет поминальная служба перед похоронами американского рэпера Nipsey Hussle. 31 марта он получил смертельное ранение, и друзья исполнителя забронировали арену для прощания с ним.

Таким образом, официальная церемония взвешивания пройдет в пятницу, 12 апреля, в North Plaza в Los Angeles Convention Center.

Поединок Ломаченко – Кролла пройдет на знаменитой арене Staples Center в Лос-Анджелесе (США) 12 апреля. На кону будут стоять пояса WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко.

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