Ломаченко провел дуэль взглядов с Кроллой и получил пояс суперчемпиона WBO: фото и видео

31 Читати новину українською
Василий Ломаченко и Энтони Кролла
Василий Ломаченко и Энтони Кролла / Twitter

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) провел дуэль взглядов с претендентом Энтони Кроллой (34-6-3, 13 КО).

Сначала боксеры попозировали перед камерами, а потом по традиции в течение 20-ти с лишним секунд смотрели друг другу в глаза. Первым глаза отвел британец.

Читайте в нашем материале: Энтони "Миллион долларов" Кролла – что известно о следующем сопернике Василия Ломаченко

Дуэль взглядов между Василием Ломаченко и Энтони Кроллой

Также на пресс-конференции Василий Ломаченко получил от Всемирной боксерской организации (WBO) пояс суперчемпиона.

Этот пояс позволит Ломаченко требовать бой за титул WBO в любой весовой категории. Также обладатель этого пояса имеет право на немедленный реванш, если он проиграет в титульном поединке.

Отметим, что глава Top Rank Боб Арум заявил, что церемонию взвешивания Василия Ломаченко и Энтони Кроллы пришлось перенести в связи с похоронами на Staples Center.

По словам Арума, в Staples Center пройдет поминальная служба перед похоронами американского рэпера Nipsey Hussle. 31 марта он получил смертельное ранение, и друзья исполнителя забронировали арену для прощания с ним.

Таким образом, официальная церемония взвешивания пройдет в пятницу, 12 апреля, в North Plaza в Los Angeles Convention Center.

Поединок Ломаченко – Кролла пройдет на знаменитой арене Staples Center в Лос-Анджелесе (США) 12 апреля. На кону будут стоять пояса WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
В Киеве устроили протест против российских гастролеров (фото, видео)
сегодня
1020
Теги: Спорт Василий Ломаченко Ломаченко – Кролла Новости Спорта Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Аякс" сыграл вничью с "Ювентусом" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов: видео
сегодня 08:20 "Аякс" сыграл вничью с "Ювентусом" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов: видео
157
Девушка звездного футболиста "Динамо" купается полностью обнаженной: горячее фото
10 апреля 23:22 Девушка звездного футболиста "Динамо" купается полностью обнаженной: горячее фото
562
Энтони "Миллион долларов" Кролла – что известно о следующем сопернике Василия Ломаченко
10 апреля 16:30 Энтони "Миллион долларов" Кролла – что известно о следующем сопернике Василия Ломаченко
Михайло Гема 102
Сотрудник клуба Первой лиги избил арбитра – ему грозит суровое наказание: фото
10 апреля 16:16 Сотрудник клуба Первой лиги избил арбитра – ему грозит суровое наказание: фото
124
"Ливерпуль" комфортно одолел "Порту": видео
10 апреля 08:10 "Ливерпуль" комфортно одолел "Порту": видео
350
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук