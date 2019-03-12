Ломаченко провел открытую тренировку перед боем с Кроллой: фото и видео

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Василий Ломаченко
Василий Ломаченко / boxingscene.com

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) провел открытую тренировку накануне поединка против Энтони Кролла (34-6-3, 13 КО).

Украинец попозировал перед камерами и пообщался с журналистами.

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Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко
Василий Ломаченко провел открытую тренировку перед боем с Энтони Кроллой// boxingscene.com

Спорт 24 сообщал, что следующий бой Ломаченко официально состоится 12 апреля 2019  года против Энтони Кроллы. Стороны договорились без проведения торгов, которые переносились несколько раз.

Также сразу после официального объявления об этом бое, букмекеры начали прием ставок. Василий Ломаченко является фаворитом в этом бою. При этом почти абсолютным.

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Теги: Новости Спорта Ломаченко – Кролла Василий Ломаченко Спорт Бокс
Источник: 24 Канал
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